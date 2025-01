“Precisamos de mudança e de acção do poder político”

Acompanhada de Roberto Almada, já confirmado como cabeça-de-lista do BE nas próximas eleições Regionais, Dina Letra, a coordenadora regional dos bloquistas, reforçou a esperança de uma mudança a 23 de Março.

“O JPP fará o seu caminho, o Bloco de Esquerda fará o seu caminho, sendo certo que é de facto necessária uma mudança política na RAM. Todos nós sentimos isso quando nos vamos na rua, até porque este governo, que já está há quase 50 anos, não tem resolvido os problemas que os madeirenses sentem. Nós temos uma crise da habitação tremenda, temos um custo de vida muito acima do universo nacional e toda esta governação que temos tido do PSD só tem agravado essas desigualdades. Portanto nós precisamos de uma mudança e precisamos de acção e precisamos que de facto o poder político olhe para o povo, para as suas dificuldades, que não as esconda porque também é isso um apanágio da governação, é esconder os problemas e ao esconder os problemas não está minimamente interessado em os resolver. E nós precisamos de facto de soluções O Bloco de Esquerda apresentará o seu programa, apresentará aquelas que entente serem as melhores soluções para os problemas que todos enfrentamos e é isso que faremos durante a campanha”.