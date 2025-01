UMa recebe Acção Científico-Pedagógica 'Educação Física e Qualidade de Vida'

A exemplo do que tem acontecido nos últimos anos, o Departamento de Educação Física e Desporto da Universidade da Madeira (DEFD/UMa), com o apoio do Centro de Desenvolvimento Académico (CDA), leva a efeito nos dias 7 (14h00-19h00) e 8 de Fevereiro (8h30-18h30), uma Acção Científico-Pedagógica intitulada 'Educação Física e Qualidade de Vida'.

"Esta actividade formativa, que decorrerá no Madeira Tecnopolo, é organizada no âmbito do Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Universidade da Madeira (MEEFEBS) e enquadra-se na formação contínua de educadores e de professores", revela à imprensa.

As inscrições deverão ser efectuadas on-line, até dia 7 de Fevereiro, através do link https://tinyurl.com/4auzw3p7.