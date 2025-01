SESARAM realizou mais de 500 acções de formação no ano passado

Em 2024, o Serviço de Saúde da Região (SESARAM), através do seu Centro de Formação, realizou um total de 500 acções de formação, com vista a uma melhor capacitação dos profissionais do sector da saúde na Região, com benefícios na qualidade do serviço prestado aos utentes.

Nessas mais de cinco centenas de acções, estiveram envolvidos 9.661 participantes, totalizando mais de duas mil e trezentas horas de formação, revelou o SESARAM em nota enviada à imprensa.

"Certificado como entidade formadora, o Centro de Formação desempenha um papel determinante no aperfeiçoamento contínuo dos profissionais de saúde. Para além da transmissão de conhecimento técnico, os programas formativos incluem componentes práticas, como a gestão de carga de trabalho, comunicação eficaz e tomada de decisão, promovendo a integração de saberes e a melhoria da prestação de cuidados aos utentes", podemos ler.

Do total de formações realizadas, 226 foram promovidas e certificadas directamente pelo Centro de Formação, abrangendo 4.183 participantes. A 'Formação em Serviço' contemplou 215 acções e envolveu 3.953 formandos, enquanto 34 sessões contaram com Apoio Logístico e 28 'Sessões Científicas' foram promovidas pela Direcção Clínica.

Refere o SESARAM que "o Fundo Social Europeu (FSE), através do Programa Regional da Madeira 2030 - na Tipologia '4016 Formação da Administração Pública Regional', tem sido essencial para a formação na área da saúde, financiando 71 acções que beneficiaram 1 412 profissionais. Com um investimento de 147.891 euros na contratação de formadores, o FSE assegurou um apoio de 129 192 euros, permitindo um total de 18.145 horas de formação e impulsionando a sustentabilidade e o crescimento das iniciativas educativas".