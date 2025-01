Plutonio vem ao Porto Moniz mostrar que 'Somos Iguais'

Plutonio é o cabeça-de-cartaz do dia 26 de Julho da Semana do Mar do Porto Moniz.

Passaram-se seis anos desde que o rapper luso-moçambicano esteve na Madeira, nomeadamente no festival Summer Opening, que costuma decorrer no Parque de Santa Catarina, no Funchal.

11 fotos ilustram concertos de Plutonio e Dillaz no Summer Opening 2019 Depois do concerto dos Men On The Couch, o público vibrou com os dois rappers. O público aguarda agora por Expensive Soul e Wet Bed Gang, no Parque de Santa Catarina

O artista junta-se, assim, a António Zambujo, Jorge Ferreira, Gabriel O Pensador e Xutos & Pontapés, cabeças-de-cartaz já anunciados pela Câmara Municipal do Porto Moniz, com actuações a 22, 23, 24 e 25 de Julho, respectivamente.

Este ano, Plutonio lançou ‘Carta de Alforria’ que se tornou o álbum de um artista português mais ouvido de sempre, num único dia, no Spotify, tanto globalmente como em Portugal.

Do rol de músicas apresentadas, estão entre as mais ouvidas ‘Interestelar’ e 'País das Maravilhas', lançadas recentemente, 'Cafeína’, ‘Meu Deus’, ‘1 de Abril’, ‘Somos Iguais’, ‘Lisabona’, ‘Por Enquanto’, ‘Acordar’, ‘Última Vez’ ou ‘Orgulho’.

A Semana do Mar realiza-se de 22 a 27 de Julho. Nos próximos dias, serão revelados outros artistas para a edição deste ano.