Gabriel O Pensador traz 'boa vibe' à Semana do Mar do Porto Moniz

O rapper, compositor e escritor brasileiro Gabriel O Pensador é outro dos artistas que integra o cartaz deste ano da Semana do Mar do Porto Moniz. O seu concerto está marcado para o dia 24 de Julho.

O artista regressa, assim, de regresso à Madeira, para mais um espectáculo repleto de 'boa vibe'. A última vez que esteve na Região foi em 2022, para actuar nas Festas do Concelho da Calheta.

Gabriel O Pensador acaba de ser anunciado pela autarquia local nas redes sociais e junta-se, assim, a António Zambujo e Jorge Ferreira, cabeças-de-cartaz dos dias 22 e 23 de Julho, respectivamente.

Neste espectáculo, poderá fazer parte do alinhamento temas, como ‘2345meia78’; ‘Resto Do Mundo’; ‘Cachimbo da Paz’; ‘Fé na Luta’; ‘Dança do Desempregado’; ‘Lavagem Cerebral’ ou ‘Retrato de um Playboy’. Entre o rol de temas lançados está também ‘Não Faço Questão’, que o junta ao grupo português D.A.M.A., que é um sucesso.

Este ano, a Câmara Municipal do Porto Moniz optou também por divulgar o cartaz da Semana do Mar nas redes sociais. Começou na passada terça-feira e, no decorrer dos próximos dias, serão anunciados outros artistas.

O evento começa a 22 de Julho e termina a 27 de Julho.