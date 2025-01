Golpada nos ‘Horários do Funchal’ surpreendeu funcionários da tesouraria

Vários funcionários do departamento de tesouraria da empresa ‘Horários do Funchal’ (HF) foram ouvidos, esta manhã, no tribunal do Funchal (Edifício 2000), na qualidade de testemunhas, no julgamento do ex-funcionário que é acusado do desvio de 103 mil euros de receitas dos passeios turísticos com autocarros da Carristur entre Fevereiro e Abril de 2020.

Recorde-se que o arguido, de 61 anos de idade, é acusado da prática de um crime de peculato e cinco crimes de falsificação de documento. Na primeira audiência de julgamento, que ocorreu a 14 de Novembro, o antigo funcionário, que foi despedido na sequência de processo disciplinar, remeteu-se ao silêncio. Mas entregou contestação escrita, na qual “rejeita peremptoriamente os factos descritos na acusação do Ministério Público” e nega a autoria do mencionado desvio de verbas.

Os seus antigos colegas que foram ouvidos hoje em tribunal apontaram-lhe responsabilidades na autoria dos factos. Por exemplo, António Dias, chefe da secção de tesouraria dos HF, descreveu como os serviços detectaram o problema. Foi nos primeiros tempos da pandemia de Covid-19, em que, devido à paragem de serviços, os serviços tiveram de pôr todos os depósitos em dia e verificaram a falta de cerca de 60 mil euros de receitas que eram geridas pelo arguido. Quando o chefe da secção confrontou o funcionário com os factos, este assumiu-os de forma implícita: “Ele não me deixou falar. Disse-me que não valia a pena falar. Estava transtornado, muito nervoso. Disse que estava lixado. Caiu-me logo o chão”, declarou António Dias, que ficou abalado com a situação, pois era amigo do arguido e não esperava aquela conduta dele.

Outros funcionários ouvidos hoje confirmaram que a gestão das receitas em falta era feita exclusivamente pelo arguido.