Cantor popular português Jorge Ferreira traz maiores êxitos à Semana do Mar

O cantor popular português Jorge Ferreira é o segundo artista nacional anunciado para a Semana do Mar do Porto Moniz, evento que se realiza entre os dias 22 e 27 de Julho.

O seu espectáculo está agendado para 23 de Julho, segundo dia do evento, conforme revela a Câmara Municipal local nas redes sociais.

O intérprete de grandes sucessos, como ‘Carro Preto’, ‘Autocarro do Amor’, ‘Era Pouco e Acabou-se’ e ‘A Portuguesa é a Mais Linda’, entre outros, regressa desta forma à Madeira para mais um concerto. A última que esteve na Região foi no ano passado, nomeadamente em Câmara de Lobos, no âmbito da Festa Gastronómica Do Peixe-Espada-Preto.

Oiça alguns desses temas:



Jorge Ferreira junta-se, assim, a António Zambujo, que também integra o cartaz deste ano da Semana do Mar. A Câmara Municipal do Porto Moniz voltou a optar por divulgar os artistas nas redes sociais. No decorrer dos próximos dias, serão anunciados outros nomes.