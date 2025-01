Congresso do JPP: “O PSD nunca respeitou as oposições”

Coube ao anfitrião – calhetense – Basílio Santos abrir o período aberto às intervenções dos congressistas. Oportunidade para avisar que a campanha para as Regionais será “bastante agressiva”, prevendo que o JPP terá à perna o PSD, sempre pronto a “desmotivar” e a “desinformar”.

Num discurso muito direccionado para a hegemonia do partido no poder, adverte que “o PSD não vai facilitar” porque “o PSD nunca respeitou as oposições”, disse.