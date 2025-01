Congresso do PSD rejeitado

A notícia em destaque na edição de hoje do seu DIÁRIO dá conta de que o congresso regional extraordinário do PSD que era pedido por Manuel António Correia foi rejeitado. O órgão de Jurisdição considerou o requerimento do adversário de Miguel Albuquerque nas últimas eleições internas dos sociais-democratas irregular por não ter as 300 assinaturas válidas exigidas pelos estatutos.

Nesta edição, destacamos, também, a contestação à decisão do concurso para a construção do navio científico para a Região, numa disputa que envolve espanhóis e franceses. O júri está a avaliar a situação e a ARDITI acredita que a Madeira vai cumprir integralmente os prazos de execução dos 20 milhões do PRR. Caberá ao próximo governo decidir o modelo de gestão e quem ficará com a exploração deste navio.

No Final Feliz desta sexta-feira, dizemos-lhe que há laços de amor que o coração adopta. Graça Magalhães tem dois filhos não biológicos, hoje com 15 e 22 anos. Com o DIÁRIO partilhou o seu testemunho de afecto, entrega, mas também de auto-descoberta.

Leia, ainda, nestas páginas que um jovem de 17 anos foi detido com mais de três mil notas falsas, e que Albuquerque deseja eleições a 16 de Março. Sobre este último assunto, convém ter em conta que Marcelo, que aguarda pela lei eleitoral, reúne hoje o Conselho de Estado para tomar uma decisão sobre a eventual convocação de Regionais antecipadas.

