Há 11 anos era Albuquerque quem pedia antecipação do congresso 'laranja'

Há 11 anos, o DIÁRIO destacava na sua primeira página o facto do PSD-Madeira enfrentar uma situação que, em muitos aspectos, ecoa com o actual panorama político do partido.

Na altura, os Conselheiros do PSD tinham que decidir, até ao final do mês, sobre a realização de um Congresso Regional extraordinário, uma vez que Miguel Albuquerque ia entregar as 300 assinaturas necessárias para solicitar a antecipação da reunião magna dos 'laranjas'.

A 22 de Abril de 2014, era noticiado que o então presidente do Conselho Regional do PSD-Madeira, João Cunha e Silva, iria receber, antes do final do mês, um pedido de Congresso Regional electivo extraordinário, subscrito por mais de 300 militantes social-democratas.

Um requerimento que era "apresentado ao abrigo das posições estatutárias, propondo um congresso para Junho e eleições directas para a liderança e secretariado do partido um mês antes", pode ler-se na notícia que acrescenta que o pedido era promovido por Miguel Albuquerque.

"O pedido, como foi prometido pelo próprio logo que anunciou a sua candidatura à liderança (...) contraria a vontade a vontade de Alberto João Jardim", então líder do partido, que já se anteriormente já havia dito que queria manter o calendário inicial, que previa 'directas' no final daquele ano e o congresso em Janeiro do ano seguinte.

"Alberto João Jardim chegou a ameaçar com um processo disciplinar quem pretendesse alterar a data do congresso, mas não foi isso que demoveu Albuquerque. Desde logo, porque as ameaças do líder não se baseiam em qualquer norma estatutária, uma vez que qualquer grupo de 300 militantes pode, em qualquer, pedir um congresso que terá de ser convocado com uma antecedência de 30 dias", refere a notícia.

DESPORTO - Marítimo é dos que mais aposta na formação

Na mesma altura, na secção de Desporto, o DIÁRIO também noticiava que o Marítimo era dos clubes da elite nacional que mais apostava na formação, estando mesmo acima da média.

Segundo um relatório, elaborado pela empresa suíça 'Observatório do Futebol', apenas 12% dos jogadores das equipas lusas alinharam nos respectivos clubes pelo menos três temporadas, entre os 15 e 21 anos, valor que colocava Portugal muito abaixo da média europeia, que estava situada nos 21,2%

"Entre os 16 emblemas da I Liga, apenas Sporting, Marítimo e Vitória de Guimarães conseguem superar a média europeia. Os 'leões' têm 33% de atletas formados no clube, Marítimo 28% e os minhotos 23,1%", podia ler-se.

5 SENTIDOS - Moda e TV sintonizam-se para levar Fátima Lopes a Hollywood

No mesmo DÍARIO também foi noticiado que Fátima Lopes acaba de pisar o palco da Sétima Arte. A estilista madeirense tinha participado recentemente num dos episódios da série policial 'Crossing Lines', uma co-produção norte-americana, alemã e francesa.

Na referida notícia, com conta com o testemunho da estilista, é explicado que a produção da série desejava recriar um desfile de moda com todo o glamour de Paris e que a escolha tinha recaído na colecção de Inverno 2012/2013 assinada pela criadora madeirense.

"Desde cabelos, chapéus, maquilhagem e coordenados, foi tudo à semelhança de Paris. Além disso, acabei por dar formação às actrizes, sobretudo como desfilar em passarelle", relembrava a criadora.