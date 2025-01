Congresso do JPP: Lina Pereira reeleita presidente por maioria

Lina Pereira foi reeleita presidente nacional do JPP, por maioria. Dos alegados 76 votantes, a candidata obteve 72 votos a favor. Candidatura que registou 1 voto nulo.

Na eleição para os restantes órgãos nacionais prevaleceu as maiorias. A Comissão Política Nacional foi eleita com 75 votos a favor e 1 branco. O mesmo resultado para a Comissão de Jurisdição. Na eleição para a Comissão de Fiscalização Económica e Financeira foram registados 74 votos a favor e 2 em brancos.

A reeleita presidente do JPP, Lina Pereira, aproveitou a ocasião para apelar à união.

“Que sejamos sempre um exemplo: Trabalhar com o mesmo afinco, com a mesma força e com a mesma união”, disse.