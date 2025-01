Manuel António Correia torna a acusar PSD-Madeira de irregularidades e volta a exigir Congresso Extraordinário

Manuel António Correia emitiu um comunicado, este domingo, voltando a exigir a realização de um Congresso Extraordinário e eleições internas no partido, denunciando irregularidades no processo de validação de assinaturas necessárias para convocar o evento.

No texto, Manuel António Correia afirma que, em poucos dias e durante o período natalício, foram recolhidas 540 assinaturas de militantes que apoiaram o pedido. Destes, "bem acima de 300 tinham confirmadas as quotas em dia, pelo que é falso o expediente usado pelo partido para recusar o congresso", garante o militante.

No entanto, denuncia que muitos outros militantes que desejavam regularizar as suas quotas foram impedidos de o fazer. Segundo o comunicado, "o partido, mais uma vez, impediu esse pagamento, fechando a sede, não respondendo a e-mails e telefones". Acusa ainda o partido de agir "com o nítido propósito de serem invalidadas as respectivas assinaturas".

O antigo governante dos executivos de Jardim critica a falta de transparência no processo e exige uma revisão rigorosa das assinaturas. "Há a certeza de haver mais de 300 assinaturas com quotas pagas, pelo que não descansaremos enquanto não forem esclarecidas as razões de parte importante delas não terem sido consideradas", escreve.

Manuel António Correia também relata que, desde o início do processo, "o presidente do partido [Miguel Albuquerque] garantia que não haveria congresso, e figuras próximas dele garantiam que ‘os órgãos do partido haverão de arranjar qualquer coisa para evitar o Congresso’. Parece que assim foi, mas não pode ser!".

O comunicado termina com um compromisso: "Não desistiremos e exigimos que, de forma transparente, seja esclarecida a VERDADE, também na defesa da credibilidade e honra do partido e de todos os envolvidos!"