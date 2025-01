Congresso do JPP: Partido admite abrir representações na Diáspora

Na primeira intervenção após confirmada a reeleição como secretário-geral do JPP, cargo que ocupa desde a Primavera de 2015, ano em que o movimento de cidadãos evolui para partido - 27 de Janeiro – tornando-se o 21º partido político nacional inscrito no Tribunal Constitucional, Élvio Sousa fez saber que o Partido poderá abrir pequenos núcleos na Diáspora, ao dar conta de convites para ter presença mais próxima junto das comunidades portuguesas. “Fundar pequenos núcleos do JPP na Europa e também na América”, revelou.

Mais um sinal relevante que também ‘além-fronteiras’ “acreditam no crescimento do JPP”.

Já a nível interno, assinalou a “reafirmação e recondução” dos órgãos nacionais do Partido e destacou o “desafio importante, desafio relevante” que se avizinha, referindo-se às eleições Regionais antecipadas a 23 de Março. “Uma oportunidade para o partido se estabelecer como alternativa de governo”, reforça. Lembra a “trajectória de crescimento sustentado”, pese embora por vezes incompreendida, para concluir que “o tempo acaba por nos dar razão”.

Agradeceu a confiança da esmagadora maioria dos presentes – foi reeleito por 74 dos 77 congressistas votantes.

O Congresso está agora em tempo de intervalo. Os trabalhos devem ser retomados pelas 11h15, com a ordem de trabalhos a indicar a eleição dos órgãos nacionais: Presidente do partido, Comissão Política Nacional; Comissão de Jurisdição; Comissão de Fiscalização Económica e Financeira.

Ao contrário do inicialmente previsto, as intervenções dos congressistas deverão iniciar-se ainda antes da pausa para almoço.