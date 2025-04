Levada da Silveira em Santana obstruída por derrocadas e queda de árvores

Apesar de aberta ao público, a Levada da Silveira, situada no concelho de Santana, abaixo da Levada do Caldeirão Verde, encontra-se em condições precárias para a circulação pedonal devido à queda de árvores sobre o trilho.

O alerta é do Chefe Emanuel do grupo ‘O Levadeiro’, que recorreu às redes sociais para chamar atenção dos caminhantes que pretendam andar na levada da Silveira em Santana. “Está aberta ao público mas não tem condições. Algumas derrocadas, árvores no chão muita água no trilho, um perigo está mesmo muita lama e escorrega”, adverte o experiente pedestrianista. Recomenda mesmo que a Junta de Freguesia ou a Câmara Municipal de Santana mandem “fechar o percurso enquanto é tempo”.

Foto: Emanuel Costa

Ao DIÁRIO Emanuel Costa reforçou o estado precário em que se encontra a Levada da Silveira. "Está difícil tem muita lama árvores no chão e pequenas derrocadas desde o parque industrial de Santana até à estrada das Queimadas".

Foto: Emanuel Costa

A levada da Silveira leva os caminhantes numa agradável viagem ao longo de uma das mais antigas levadas do concelho que, no entanto, é também das menos percorridas.

Até chegar ao final do percurso, na madre da Levada, situada na Ribeira dos Arcos, o percurso – que inclui um túnel - oferece fantásticas vistas sobre os diferentes sítios do concelho de Santana, São Jorge e Ilha.