'Solistas OCM' hoje no Savoy Palace

A Orquestra Clássica da Madeira (OCM) apresenta esta quinta-feira, 23 de Janeiro, pelas 21 horas, no hotel Savoy Palace, um concerto integrado nesta Temporada de Música de Câmara com o Trio de Sopros 'Solistas OCM'.

O recital do Trio de Sopros 'Solistas OCM', que será feito com flauta transversal, clarinete e fagote, conta com um programa exigente e de valor musical excecional. Serão interpretadas obras que levarão os espectadores a fazerem uma viagem pelo período clássico, romântico e moderno através das inspiradas obras do francês François Devienne, o alemão Kaspar Kummer e o também francês, mas de ascendência italiana, Henri Tomasi, numa conjugação destes três instrumentos.

Os bilhetes custam 20€ (preço único), estando à venda na Recepção do Hotel Savoy Palace, que tem a responsabilidade de gerir a bilheteira.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

09h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal;

09h30 - Reunião da 6ª Comissão Especializada Permanente de Educação, Cultura e Desporto;

1 - Emissão de parecer, por solicitação da Governo da República, relativo ao Projeto de Decreto-Lei que Aprova o programa de oferta de assinaturas digitais de publicações periódicas a todos os jovens entre os 15 e os 18 anos – MAP – (Reg.DL 381/XXIV/2024) e ao Projeto de portaria que aprova os procedimentos relativos à adesão das entidades proprietárias de publicações periódicas ao programa acima referido.

2 - Apreciação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD.

11h00 - José Manuel Rodrigues, preside ao Comité Permanente da Conferência das Assembleias Legislativas Regionais Europeias (CALRE);

12h00 - VII Jornadas de Infecciologia, as V Jornadas de Medicina Interna e a IV edição da iniciativa Madeira Lupus Clinica no Centro de Congressos do Hotel VidaMar;

15h00 - Reunião de Câmara da Ribeira Brava

18h30 - 34.ª Aniversário da Casa do Povo da Ilha

19h00 - Abertura da Exposição coletiva intitulada 'Manifesto do Artista Mentiroso', que reúne trabalhos de jovens criadores da Madeira na Galeria Anjos Teixeira

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 23 de Janeiro, Dia Mundial da Liberdade:

1719 - É criado o principado do Liechtenstein.

1777 - O Marquês de Pombal manda incendiar a Trafaria.

1905 - Morre, aos 58 anos, Rafael Bordalo Pinheiro, pintor, caricaturista, escultor, fundador e diretor dos jornais Mappa de Portugal, Os Pontos nos ii e Antonio Maria, criador da figura do Zé Povinho.

1918 - Beatificação de Nuno Álvares Pereira pelo Papa Bento XV.

1945 - II Guerra Mundial. Forças soviéticas alcançam o rio Oder.

1981 - Pela primeira vez, uma mulher, a escritora Marguerite Yourcenar, é admitida na Academia Francesa.

1983 - O Presidente da República, general Ramalho Eanes, anuncia a intenção de dissolver a Assembleia da República e convocar eleições legislativas.

1991 - Guerra do Golfo. Os Estados Unidos declaram iniciada a luta terrestre contra forças iraquianas na fronteira com o Kuwait.

1995 - O primeiro-ministro, Aníbal Cavaco Silva, anuncia que não se recandidata à presidência do PSD no congresso do partido em fevereiro, nem à liderança do novo Governo após as legislativas de outubro.

2008 - Dezanove pessoas morrem quando um avião polaco de transporte militar EADS Casa C-295M se despenha na aterragem no aeroporto de Miroslawiec, Bogdan Ziolkowski

2011 - Aníbal Cavaco Silva é reeleito Presidente da República com 52,94% dos votos. Manuel Alegre obtém 19,75%, Fernando Nobre 14,1%, Francisco Lopes 7,14%, José Manuel Coelho, 4,5% e Defensor Moura 1,57%.

2019 - Juan Guaidó, presidente do parlamento, autoproclama-se Presidente interino da Venezuela perante uma multidão de opositores de Nicolás Maduro, prometendo um "governo de transição" e "eleições livres".

2020 - Covid-19. As autoridades chinesas proíbem entradas e saídas numa segunda cidade, Huanggang, a cerca de 70 quilómetros de Wuhan. As duas cidades têm em conjunto mais de 18 milhões de habitantes.

2022 - O Sporting conquista pela primeira vez no seu historial a Taça Hugo dos Santos em basquetebol, ao vencer o Benfica por 66-64 na final disputada no Pavilhão Multiúsos de Sines, Setúbal.

2023 - Morre, aos 94 anos, José Júlio Gonçalves, fundador e antigo reitor da Universidade Moderna.

2024 - Morre, aos 76 anos, Melanie Safka, cantora e compositora norte-americana, uma das três mulheres a atuar no festival de Woodstock, em 1969, com Joan Baez e Janis Joplin. Destacou-se com canções como "Look What They've Done to My Song Ma" e "Lay Down (Candles in the Rain)".

Pensamento do dia