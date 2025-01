PSP recupera artigos furtados e identifica mulher de 51 anos por furto qualificado

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública (PSP) identificou uma mulher de 51 anos, natural e residente no Funchal, pelo crime de furto qualificado.

O crime ocorreu em Setembro do ano passado, após o proprietário de uma residência na Rua Brito Câmara, no Funchal, ter regressado de férias e notado o desaparecimento de alguns objectos, nomeadamente "uma mala de senhora da marca 'Louis Vuitton' no valor de 490 euros, bem como 2 joias no valor total de cerca de 5.000 euros. "

Após ter contactado a PSP para efeitos de investigação do caso, o mesmo optou por colocar no interior da sua residência um sistema de videovigilância. A medida revelou-se fundamental para apurar a identidade de uma possível suspeita, uma vez que foram detectadas movimentações não autorizadas no interior de uma das dependências da residência.

"A investigação criminal entretanto realizada pela PSP a estes indícios conduziu à emissão de mandados de busca domiciliária à residência de uma suspeita, tendo sido possível recuperar a referida mala furtada. Foram ainda reconhecidos e entregues ao seu proprietário outros objectos, ainda não detetados como furtados, nomeadamente um relógio, um porta-moedas um fio, entre outros", refere um comunicado enviado pela PSP.

A suspeita foi constituída arguida e sujeita a termo de identidade e residência enquanto decorre o restante processo judicial.