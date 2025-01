Realiza-se hoje concentração ‘Todos Juntos Pela Paz’

‘Todos Juntos Pela Paz – É Urgente Pôr Fim à Guerra’ é o mote da iniciativa marcada para esta tarde, no Funchal. O Núcleo da Madeira do Conselho Português para a Paz e Cooperação, a União dos Sindicatos da Madeira e o Projecto Ruído realizam esta concentração pela urgência de pôr fim à guerra, hoje, pelas 16 horas, nas Portas da Cidade do Funchal, no Largo dos Varadouros.

Apelamos pois, a todos e a todas que queiram e possam participar e solidarizar-se com esta iniciativa pela Paz, podem participar, há lugar para todos e todas. USAM

Acontecimentos que marcam a agenda regional de hoje:

· 9h15 Cerimónia de tomada de posse da Comissão Administrativa do Núcleo do Funchal da Liga dos Combatentes | Casa do Combatente, Funchal

· 11 horas 93.ª aniversário da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz | Praça Padre Patrocínio Alves

· 16 horas Tomada de posse dos Corpos Sociais da Associação de Ténis da Madeira e cerimónia dos Campeões Regionais de Ténis e Squash de 2024 | Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal

· 18 horas Concerto da Orquestra Clássica da Madeira com o violinista Filipe Fernandes e maestro Jan Wierzba | Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira

· 19 horas Fado Funchal -- Concerto com homenagem à fadista Eugénia Maria | Teatro Municipal Baltazar Dias

· 21 horas Festival de Comédia ‘Calheta a Rir’ – John Mendes | MUDAS – Museu de Arte Contemporânea

· 21 horas Fado Funchal – Actuação Grupo Fatum | Capela das Neves

· 1.º Encontro Internacional sobre Arteterapia promovido pela ARTE.M | Bio Quinta do Pantano, Santo da Serra

Efemérides

1367 D. Fernando é aclamado Rei de Portugal

1509 Duarte Pacheco Pereira derrota o corsário francês Mondragon

1535 O conquistador espanhol Francisco Pizarro funda a cidade de Lima, Peru

1778 O explorador britânico James Cook descobre as ilhas do Hawai

1797 A Coroa portuguesa extingue o cargo de Correio-Mor. A distribuição postal passa para a competência do Reino

1870 O Diário de Notícias inicia a publicação da primeira das quatro crónicas de Eça de Queiroz ‘De Port-Said a Suez’ (carta sobre a inauguração do Canal do Suez)

1871 Guilherme I proclama a constituição do Império alemão

1912 O explorador britânico Robert Scott chega ao Polo Sul

1919 Começa a Conferência de Paz de Versalhes, França, sobre a Grande Guerra de 1914-1918. A delegação portuguesa é chefiada por Egas Moniz.

1934 Revolta dos vidreiros da Marinha Grande contra o Estatuto Nacional do Trabalho da ditadura de Oliveira Salazar

1943 II Guerra Mundial. O Exército Vermelho ataca as forças alemãs em Leninegrado, atual São Petersburgo, obrigando-as a levantar o cerco no dia seguinte

1963 A ditadura de Oliveira Salazar leva à Assembleia Nacional o projeto de Lei Orgânica do Ultramar, que contraria as resoluções das Nações Unidas

1968 Guerra Fria. Os Estados Unidos e a União Soviética concordam na necessidade de estabelecer controlo sobre as armas nucleares dos dois países

1969 É constituído o Comité de Mobilização e Apoio aos Povos das Colónias Portuguesas na Conferência Internacional de Cartum

1976 Realiza-se o primeiro voo comercial do avião supersónico Concorde, entre Londres e o Bahrein

1981 Os Estados Unidos e o Irão concluem o acordo final sobre a libertação dos 52 reféns norte-americanos

1989 O primeiro-ministro, Aníbal Cavaco Silva, inaugura formalmente as instalações da Agência de Notícias Lusa, em Benfica, Lisboa

1990 Começam as operações de limpeza do litoral da ilha do Porto Santo, na Madeira, atingida por uma maré negra

1991 Guerra do Golfo. Telavive e Haifa (Israel) são atingidas por mísseis Scud lançados pelo Iraque

2005 Começa a Conferência Mundial sobre a Redução de Desastres Naturais, em Kobe, no Japão, que propõe a criação de um sistema de alerta global para maremotos no Índico

2006 O Parlamento Europeu aprova a constituição de uma comissão temporária para analisar as informações sobre o presumível transporte ilegal de prisioneiros e a existência de prisões secretas dos serviços secretos norte-americanos (CIA) na Europa e/ou em países candidatos à adesão, e também a eventual "cumplicidade" dos governos europeus

2007 A casa do antigo presidente do Benfica João Vale e Azevedo, em Almoçageme, Sintra, é alvo de arresto de bens acionado por uma imobiliária inglesa

2010 Mehmet Ali Agca, o turco que tentou matar o Papa João Paulo II em 1981, é libertado de uma prisão perto de Ancara, na Turquia

2011 As autoridades russas concluem que a queda do avião polaco Tupolev-154, que matou, em 10 abril de 2010, o Presidente polaco, Lech Kaczynski, se deveu a pressões exercidas sobre a tripulação por um oficial da Força Aérea polaca que estaria alcoolizado

2016 O Tribunal Constitucional declara a inconstitucionalidade das normas do Orçamento do Estado para 2015 que alteraram o regime das subvenções vitalícias a ex-titulares de cargos políticos tornando-as dependentes de condição de recursos.

2019 O parlamento chumba dois projetos de lei do BE e do partido PAN para a legalização da canábis para uso recreativo, numa votação em que a bancada do PS se dividiu

2020 O candidato a presidente do PSD, Rui Rio, é reeleito com 53,02% dos votos, derrotando o ex-líder parlamentar Luís Montenegro, que teve 46,98%

2023 O ministro do Interior ucraniano, Denis Monastyrsky, o vice-ministro e outras 14 pessoas morrem na sequência da queda do helicóptero onde seguiam na cidade de Brovary, periferia de Kiev, Ucrânia

2024 O Parlamento Europeu pede pela primeira vez um ‘cessar-fogo permanente’ entre Israel e o Movimento de Resistência Islâmica (Hamas), mas apresenta como condições indispensáveis a libertação de todos os reféns e o desmantelamento da organização considerada terrorista

Este é o décimo oitavo dia do ano, Dia Internacional do Riso. Faltam 348 dias para o final de 2025.

Pensamento do dia