‘Fado Funchal’ 2025 celebra a riqueza e tradição com 40 artistas e abrangência territorial

A capital madeirense será palco, entre os dias 16 e 19 de Janeiro, da sétima edição do Festival Fado Funchal, um evento dedicado a celebrar a riqueza e a tradição do Fado, Património Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO.

Este festival, que já se tornou um marco cultural na cidade, voltar a reunir grandes nomes do Fado, oferecendo ao público madeirense uma experiência única de música, cultura e emoção. Durante os quatro dias de programação, os espectadores poderão desfrutar de oito concertos, que contam com a participação de 40 artistas consagrados e promissores, dos quais 31 são madeirenses, fortalecendo assim a valorização dos talentos locais e proporcionando-lhes maior visibilidade.

O Fado sempre esteve presente na Madeira e existe uma grande ligação (...) Portanto, quisemos pegar nesta tradição e na procura crescente e associar-nos a este evento para, em primeiro lugar, divulgar o artista madeirense e, em segundo lugar, numa lógica muito importante para nós que é a descentralização cultural, em que além do Teatro, levamos também os concertos a seis freguesias do Funchal, de forma a estarmos mais próximos das nossas populações Bruno Pereira, vereador da Câmara Municipal do Funchal

O nosso investimento é à volta de 50 mil euros, num esforço que fazemos num mês que tradicionalmente tem poucos eventos. Depois do Fim-do Ano, o mês de Janeiro merece festivais que possam, de certa forma, dinamizar a oferta cultural e turística da nossa cidade Bruno Pereira, vereador da Câmara Municipal do Funchal

Além das oito apresentações musicais, que pela primeira vez vão passar por todas as seis freguesias do Funchal, a programação também inclui e inicia-se com a exposição 'Fado no Funchal', que pode ser vista a partir de amanhã, no Estúdio de Criação Artística, retratando o impacto do Fado na cidade e os seus principais protagonistas, como Edmundo Bettencourt, Max, José da Trindade, Conceição de Freitas e Lúcia de Abreu. A iniciativa será acompanhada de uma actuação de Susana Andrade, seguindo-se depois o espectáculo 'Maçã d'Adão' com Jonas, no Teatro Municipal Baltazar Dias (TMBD), às 19 horas, e o concerto Fado na Fonte, com o grupo Contratempo, às 21 horas, na Estação do Monte.

O segundo dia, inicia-se com a conversa 'Fado Batido', apresentada por Jonas & Lander, no Estúdio de Criação Artística, às 15 horas. À noite, o Teatro Municipal Baltazar Dias acolhe o concerto de Pedro Marques 4et e Júlio Resende, às 19 horas, unindo fado e modernidade. Em São Martinho, as 21 horas, será a vez de Sofia Ferreira brilhar no espectáculo 'Cada Fado a Seu Tempo', na Junta de Freguesia.

No sábado, a Associação de Fado da Madeira protagonizará um espectáculo com homenagem a Eugénia Maria no Teatro Municipal Baltazar Dias, às 19 horas, enquanto o grupo de fados da Académica da Madeira, Fatum, levará o Fado à Capela de Nossa Senhora das Neves, em São Gonçalo, às 21 horas.

O Festival encerra no domingo, com o concerto de Kátia Guerreiro, acompanhada por Jacinto Neves e o ConcentusPer Tempora-Ensemble, no Teatro Municipal Baltazar Dias, às 19 horas, já com lotação esgotada. Simultaneamente, em Santo António, o fadista Filipe Passos encerrará a noite com uma apresentação na Junta de Freguesia, às 21 horas.

De realçar que os concertos nas Juntas de Freguesias são de entrada gratuita, enquanto os espectáculos no Teatro Municipal Baltazar Dias têm um custo de 11 euros, sendo que os bilhetes podem ser adquiridos na ticketline ou na bilheteira do teatro.