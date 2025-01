Aeroporto da Madeira com 28 voos cancelados devido ao mau tempo

Vinte e oito voos foram hoje cancelados no Aeroporto Internacional da Madeira, que está condicionado devido às condições meteorológicas adversas, de acordo com a página da ANA - Aeroportos de Portugal.

Segundo o 'site' da ANA, até cerca das 18:00, foram canceladas 15 chegadas e 13 partidas, havendo também registo de várias ligações atrasadas ao longo do dia.

Já foram cancelados 25 voos no Aeroporto da Madeira O mau tempo que se faz sentir em Santa Cruz continua a condicionar o Aeroporto Internacional da Madeira.

A ANA alerta que "as condições meteorológicas adversas podem condicionar a operação" do aeroporto e aconselha os viajantes a consultarem o estado do seu voo antes de se dirigirem para o aeroporto.

A costa sul e as regiões montanhosas da Madeira estão sob aviso amarelo devido ao vento forte até às 15:00 de terça-feira.

Depressão 'Garoe' vai continuar a trazer precipitação até quarta-feira 'Garoe', nome dado à depressão que está a afectar o arquipélago da Madeira, vai continuar a trazer precipitação, que poderá ser por vezes forte até quarta-feira, dia 22 de Janeiro, avança o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA9.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) está previsto "vento forte de sudoeste, com rajadas até 75 km/h, aumentando até 85 km/h" na terça-feira.

O IPMA emitiu também alerta amarelo devido à precipitação para as regiões montanhosas e para a costa sul.

As costas norte e sul da Madeira vão também estar sob aviso laranja devido à agitação marítima na terça-feira.