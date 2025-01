'Amera' chegou de madrugada e foi o único que manteve escala para hoje

O navio 'Amera' chegou de madrugada ao porto do Funchal, sendo o único a manter a escala prevista para hoje. Devido às previsões climatéricas, o 'AIDAcosma' e o 'Azura' cancelaram as suas escalas, que habitualmente realizam à segunda-feira.

A visita deste transatlântico, que segue depois para as Caraíbas, prevê o desembarque de 8 passageiros e o embarque de 121, algo que está dependente da evolução positiva das condições no aeroporto da Madeira. O navio chegou ao Porto do Funchal, com 456 passageiros e 404 tripulantes.

Segundo explica a APRAM, o 'Amera' está a realizar um cruzeiro de 103 noites – que tem também a opção de 29 noites – que saiu de Bremerhaven a 13 de Janeiro, com escalas em Vigo, Lisboa, agora, no Funchal, seguindo-se as Caraíbas, com escalas em Bridgetown, Grenada, Tobago, Guiana francesa, vários portos do Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, peru, Equador, Panamá, Colombia, Aruba, Curaçau, República Dominicana, Bahamas, Estados Unidos, Açores, Corunha, Honfleur e Bremerhaven, onde termina a viagem a 26 de Abril.