SESARAM contrata mais 30 novos enfermeiros com efeitos imediatos

O SESARAM acolheu, esta terça-feira, 30 novos enfermeiros, contratados com efeitos imediatos, o que "permite reforçar a robustez do Serviço de Saúde".

"Estes profissionais são essenciais para a prestação de cuidados directos aos utentes, actuando em diversas áreas, contribuindo significativamente para a melhoria da qualidade de vida dos utentes e para a eficiência do sistema de saúde como um todo", indica nota enviada à imprensa.



A mesma nota indica que "os enfermeiros representam o maior grupo profissional afeto ao Serviço de Saúde da RAM". " São mais de 2 mil enfermeiros no Serviço de Saúde da RAM (dos quais mais de 500 são especialistas) que asseguram cuidados de saúde de excelência à população residente e aos visitantes", indica.

Está ainda a decorrer um concurso para o recrutamento e seleção de mais 80 novos enfermeiros, com reserva de recrutamento. Este procedimento foi publicado no dia 17 de Janeiro, e "permitirá totalizar mais de 700 enfermeiros contratados, nos últimos anos (2015-2025)".

A recepção aos novos enfermeiros contou com a presença do Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, do Vogal do Conselho de Administração do SESARAM, Edgar Nuno Rodrigues, da Direcção Clínica e da Direcção de Enfermagem do Serviço de Saúde da RAM.