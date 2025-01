4Litro vão colocar hoje a 'Calheta a rir'

O festival de comédia 'Calheta a Rir' continua esta quinta-feira, 16 de Janeiro, com mais uma programação que promete levar o público às gargalhadas. O grupo madeirense 4Litro volta ao palco do auditório do MUDAS - Museu de Arte Contemporânea da Madeira, pelas 21 horas, com a peça 'Sortudo Azarado'.

A trama conta a história de três amigos que ganham o Euromilhões. Entre momentos de riso e reflexão o grupo mostrará a amizade ameaçada pela ganância.

O festival de comédia acontece até ao próximo sábado, dia 18 de Janeiro, e conta com uma mistura dos "melhores humoristas portugueses".

Esta primeira edição do festival de comédia ‘Calheta a Rir’ é promovida pelo Município da Calheta em parceria com a Associação 4Litro.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

09h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal;

09h30 - Sessão de apresentação e esclarecimentos sobre a nova Taxa Turística do Concelho de Câmara de Lobos;

10h00 - José Manuel Rodrigues recebe o Comandante Operacional da Madeira, Major-General Rui Tendeiro, em audiência para apresentação de cumprimentos de despedida;



11h00 - Cerimónia de assinatura de protocolos de cooperação financeira com as Juntas de Freguesia do concelho da Calheta;

19h00 - Fado Funchal

19h00 - Apresentação de Nova Carta do Galáxia Skyfood

21h00 - “Fado na Fonte”

Conselho de Governo

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 16 de Janeiro, Dia Internacional da Comida Picante:

1537 - Os Estudos Gerais da Universidade de Lisboa são transferidos para Coimbra, por ordem do Rei D. João III.

1944 - II Guerra Mundial. O general norte-americano Dwight Eisenhower assume o comando das forças aliadas na invasão da França e da Alemanha.

1987 - Sai pela primeira vez o Semanário Económico.

1989 - Portugal defende, em Viena, a abolição da pena de morte nos países subscritores da declaração final da Conferência de Segurança e Cooperação na Europa.

1991 - Guerra do Golfo. Expirado o prazo das Nações Unidas (ONU), às zero horas, para a retirada do Koweit, Saddam Hussein insiste na ocupação. A Casa Branca anuncia o lançamento da operação Tempestade no Deserto.

2006 - O português José Mourinho, campeão de Inglaterra ao serviço do Chelsea, é eleito o melhor treinador de futebol pelo terceiro ano consecutivo, pela União das Federações Europeias de Futebol (UEFA).

2008 - A sonda espacial norte-americana Messenger da agência espacial NASA começa a transmitir para a terra as primeiras fotografias da sua aproximação ao planeta Mercúrio que mostram com detalhe a sua superfície agreste.

2018 - Morre, aos 78 anos, Madalena Iglésias, cantora que venceu o Festival da Canção em 1966 com a música "Ele e Ela".

2023 - O parlamento de Macau, China, aprova na generalidade a proposta de lei de proteção do segredo de Estado, complementar à revisão da lei de defesa de segurança nacional.

