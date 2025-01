Grupo Contratempo apresenta 'Fado na Fonte' na Estação do Monte

O grupo Contratempo apresenta o espectáculo 'Fado na Fonte', na quarta-feira de 16 de Janeiro, na Estação do Monte, no Largo da Fonte. O evento único, inserido no programa Fado Funchal, organizado pela Câmara Municipal do Funchal, terá lugar pelas 21 horas e promete uma noite de celebração da música portuguesa, com destaque para o fado tradicional e contemporâneo.

Durante os 60 minutos do concerto gratuito, o público será convidado a embarcar numa viagem cultural que une a alma do fado clássico às interpretações inovadoras dos Contratempo. O espectáculo visa celebrar a riqueza da herança musical portuguesa, envolvendo os presentes numa atmosfera de emoção, surpresas e boa música.

O Grupo Contratempo é composto por Tânia Ascensão (voz), Pedro Gouveia (guitarra portuguesa), Eduardo Caldeira (contrabaixo), Miguel Sousa (acordeão) e André Teixeira (percussão).