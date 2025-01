Orquestra Clássica da Madeira em concerto com violinista Filipe Fernandes

A Orquestra Clássica da Madeira tem agendado, para o próximo dia 18 de Janeiro, pelas 18 horas, um concerto no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira. O espectáculo conta com o violinista madeirense Filipe Fernandes, sob a batuta do maestro Jan Wierzba.

Filipe Fernandes nasceu na Madeira, na cidade do Funchal. Iniciou os seus estudos no violino aos seis anos com a professora Nana Khachkalyan no “Gabinete Coordenador de Educação Artística”, atual “Gabinete dos Cursos Livres em Artes” do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Engº Luiz Peter Clode. Mais tarde ingressou no Curso Profissional de Instrumentista no Conservatório, na classe de violino do professor Norberto Gomes, tendo-o terminado com a classificação máxima. Em 2013 foi concertino da Orquestra de Jovens dos Conservatórios Oficiais de Música de Portugal, em Lisboa, sob orientação do maestro Jean Sébastien Béreau.

Filipe fez em 2019 a sua licenciatura e em 2021 o mestrado no Conservatório de Amesterdão, ambos nas classes de Ilya Grubert e Maria Milstein; tendo o seu mestrado sido financiado com uma bolsa de estudos da Fundação Calouste Gulbenkian.

Já o maestro Jan Wierzba, que nasceu na Polónia e aos 4 anos de idade veio com os seus pais e irmão para Portugal, é conhecido como um dos maestros mais versáteis da sua geração.

O seu interesse a nível de repertório vai desde a música barroca à criação contemporânea, cruzando frequentemente fronteiras com outros géneros musicais. Apresenta-se regularmente em contexto operático, sinfónico e coral-sinfónico. É um entusiasta de projetos multidisciplinares, procurando novas perspectivas artísticas através do cruzamento de várias formas de criação. Interessa-se pelo desenvolvimento de novas possibilidades na arte de direção de orquestra e da sua pedagogia. É Diretor Artístico e Maestro Titular da Orquestra Filarmonia das Beiras, bem como Professor de Orquestra da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo e, ainda, Maestro Convidado Principal do Opera Fest Lisboa. Integra a Direção do Movimento Patrimonial pela Música Portuguesa (MPMP) sendo também Diretor Artístico do Ensemble MPMP.

No âmbito da responsabilidade formativa e pedagógica da Orquestra Clássica da Madeira, os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório-Escola das Artes da Madeira têm entrada livre mediante apresentação de cartão estudante e disponibilidade da sala.

Os bilhetes têm um custo de 20 euros e podem ser adquiridos online ou na Loja Gaudeamus, Colégio dos Jesuítas (ao lado da Igreja de São João Evangelista), Rua dos Ferreiros, de segunda a sexta-feira das 9h às 18h e no próprio dia, a partir das 16h no local do concerto (entrada pela Rua dos Capelistas).

Programa

Luís de Freitas Branco [1890 - 1955] - Duas Melodias op. 5

Max Bruch [1838 - 1920] - Fantasia Escocesa op. 46

Ludwig van Beethoven [1770 - 1827] - Symphony nº 6 in F Major, op. 68