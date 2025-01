Capotamento na via rápida resulta em um ferido

Um condutor despistou-se, há instantes, resultando no capotamento total do veículo na via rápida, na zona da Ponte dos Frades, em Câmara de Lobos, no sentido Ribeira Brava - Câmara de Lobos.

Ver Galeria

Do sinistro resultou uma vítima, do sexo masculino, que foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos. Com escoriações e queixas em alguns membros foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A ViaLitoral está também no local.

O trânsito encontra-se congestionado.