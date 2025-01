Já foram cancelados hoje 11 voos no Aeroporto da Madeira

Apesar do vento ter dado 'tréguas' esta manhã no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, com diversas aeronaves a conseguir levantar voo e a aterrar, já estão todavia cancelados, para esta terça-feira, 11 voos. Entre ontem e hoje já foram cancelados 39 voos.

Entre partidas e chegadas, resultantes dos condicionamentos registados esta segunda-feira, viagens para Dusseldorf, Stuttgart, Munique, operadas pela Tuifly, que tinham chegadas previstas para as 11h15 de hoje, já foram canceladas. Face esta situação, as partidas para os mesmos destinos ficaram sem efeito.

Já da companhia aérea portuguesa - TAP - foram canceladas duas partidas, com destino a Lisboa, às 4h10 e às 14h25, assim como uma chegada prevista para as 13h35.

Neste momento encontram-se às 'voltas' duas aeronaves - uma da Wizzair, proveniente de Roma, e uma da Binter, do Porto Santo.

Na estação meteorológica de Santa Cruz, que serve de referência para o aeroporto da Madeira, a rajada máxima atingida esta manhã foi de 98 km/h às 9h50.

O vento médio na hora precedente situa-se nos 56,5 km/h, ou seja, acima dos limites de operacionalidade para o aeroporto da Madeira.

Tendo em conta os dados do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) a rajada máxima registada, hoje, na Região Autónoma da Madeira ocorreu às 7h50, no Chão do Areeiro, que chegou aos 106 km/h.

Importa referir que ontem foram cancelados 28 voos no Aeroporto Internacional da Madeira, devido às condições meteorológicas adversas, de acordo com a página da ANA - Aeroportos de Portugal.

A ANA alerta que "as condições meteorológicas adversas podem condicionar a operação" do aeroporto e aconselha os viajantes a consultarem o estado do seu voo antes de se dirigirem para o aeroporto.

O IPMA colocou todas as regiões da Madeira sob aviso laranja devido a chuva e ondulação entre as 03:00 e as 18:00 de terça-feira e abrange também a ilha do Porto Santo.