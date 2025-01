‘Renovado’ Caminho do Pico inaugurado hoje

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita hoje, pelas 11h30, as obras de pavimentação do Caminho Municipal do Pico, no Monte, agora concluídas e da responsabilidade da Câmara Municipal do Funchal (CMF). Na ocasião marcarão também presença a presidente e o vice-presidente da autarquia, Cristina Pedra e Bruno Pereira, respectivamente.

Segundo o executivo, esta obra ascendeu a 194.144 euros.

O objectivo da empreitada pretendeu-se dotar o Caminho do Pico, na freguesia do Monte, duma pavimentação betuminosa integral, na sequência do alargamento parcial desta via.

O dito alargamento foi originado pela reconstrução dos muros de suporte à propriedade da Quinta do Imperador e sobranceiros ao caminho, no âmbito das obras de recuperação daquela Quinta., naquela que é uma obra do Governo Regional.

Trata-se de um caminho municipal mais extenso, mas que nesta intervenção a CMF optou por pavimentá-lo apenas numa extensão de cerca de 455 metros, integrando as zonas alargadas e a restante plataforma, uniformizando assim o seu pavimento.

O traçado do arruamento não sofre alterações em relação ao existente, quer em planimetria, quer em altimetria, apenas sendo reperfilado para uma largura variável entre quatro metros no mínimo e 5,50 metros no máximo. Este reperfilamento permitirá uma acessibilidade mais fluida e abrangente, nomeadamente para viaturas de emergência.

O perfil longitudinal adoptado também mantem cotas do anteriormente existente.

Os trabalhos executados incluíram essencialmente os trabalhos preparatórios de reposicionamento de elementos construtivos existentes na zona alargada, tais como: postes de infraestruturas aéreas e marcos de incêndio, consolidação de bermas, construção de valetas associadas a um novo sistema de drenagem das águas pluviais e a pavimentação integral.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

O PCP realiza, ao longo do dia de hoje, o relançamento da campanha “Aumentar Salários e Pensões para uma vida melhor” com uma jornada de contacto com trabalhadores nas empresas e locais de trabalho:

05h20 Empresa Horários do Funchal;

Empresa Horários do Funchal; 07h00 Centro da freguesia de São Martinho (contacto com trabalhadores da TECNOVIA);

Centro da freguesia de São Martinho (contacto com trabalhadores da TECNOVIA); 07:30 Obra do Novo Hospital;

Obra do Novo Hospital; 08h30 Oficinas da CMF;

Oficinas da CMF; 10h00 Parque empresarial da Cancela;

Parque empresarial da Cancela; 12h30 CMF - Edifício Praça do Município;

CMF - Edifício Praça do Município; 14h30 Hospital Nélio Mendonça.

Às 17 horas serão apresentadas as conclusões desta jornada, numa Tribuna Pública, na Rua Dr. Fernão Ornelas, junto à Feira dos Tecidos.

11h00 O PS-Madeira promove uma conferência de imprensa, junto às instalações da GESBA – Empresa de Gestão do Setor da Banana, em São Martinho. A iniciativa terá como porta-voz o presidente do partido, Paulo Cafôfo.

14h30 Apresentação dos resultados do Orçamento Participativo do Funchal (OPF) 2024-2025, com a presença de Cristina Pedra, no Salão Nobre da CMF.

DESPORTO

19h30 Gala de entrega de prémios da AMAK, na Escola Dr. Horácio Bento Gouveia. Vão ser distribuídos os prémios do Troféu Regional de Rampas da AMAK 2024, Troféu Karting da Madeira 2024 e Troféu Regional de Regularidade Histórica AMAK 2024.

CULTURA E ENTRTENIMENTO

20h00 As festas de Santo Amaro prosseguem em Santa Cruz, esta terça-feira, desta feita com a procissão desde a Capela de Santo Amaro até Igreja Matriz, seguida de novena e missa em honra do santo.

EFEMÉRIDES

Foto Shutterstock

Principais acontecimentos registados no dia 14 de Janeiro:

1742 - Morre, aos 85 anos, o astrónomo e matemático inglês Edmund Halley, o primeiro a calcular a órbita de um cometa que mais tarde recebeu seu nome.

1834 - Entra em vigor o primeiro Código Comercial Português. Aprovado por D. Pedro IV, pelo Decreto de 18 de setembro de 1833. José Ferreira Borges, político, economista e jurista, elaborou este projeto de código, que foi assinado pelo Ministro da Justiça José da Silva Carvalho.

1872 - É fundada a Associação Fraternidade Operária, promovida por José Fontana, com apoio de Antero de Quental.

1898 - Morre, aos 65 anos, Lewis Carroll, pseudónimo de Charles Lutwidge Dodgon, matemático, escritor, autor de "As Aventuras de Alice no País das Maravilhas" (1865).

1903 - Morre, com 57 anos, António Amaral Leitão, um dos dirigentes do movimento republicano de 31 de janeiro de 1891.

1912 - A pressão anticlerical prossegue com a proibição (por mais dois anos) dos bispos de Coimbra e Viseu de residirem nos distritos das suas dioceses.

- Manifestação anticlerical na Praça do Comércio, em Lisboa, organizada e promovida pela direção e comissão de propaganda da Associação do Registo Civil, de apoio à Lei de Separação relativa à administração dos cultos religiosos.

1914 - Entra em funcionamento a primeira linha de montagem de automóveis Ford, com o modelo Ford T.

1936 - Sai para as bancas o número um do Mosquito, anunciado como o "semanário da rapaziada" e fundado por Tiotónio (António Cardoso Lopes) e Raul Correia.

1943 - II Guerra Mundial. Conferência de Casablanca entre o Presidente dos Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, e o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill.

1957 - Morre, aos 57 anos, o ator norte-americano de cinema e teatro Humphrey DeForest Bogart, protagonista de "Casablanca".

1964 - Guerra Colonial. Começa a operação Tridente, na Guiné-Bissau.

1966 - A Indonésia encerra a delegação na Organização das Nações Unidas (ONU).

1969 -- Incêndio a bordo do maior navio de guerra do mundo, o porta-aviões movido a energia nuclear USS Enterprise (CVAN-65) norte-americano, a cerca de 70 milhas náuticas a sudoeste de Pearl Harbor, Havai, causa a morte de 28 homens e 314 que ficaram feridos.

1971 - O chanceler alemão federal Willy Brandt oferece-se para negociar o pacto de não-agressão com a República Democrática Alemã.

1972 - Guerra Colonial. A PIDE prende os padres Joaquim Teles de Sampaio e Fernando Marques Mendes, por terem denunciado o massacre de civis na localidade moçambicana de Mucumbura.

1974 -- Guerra Colonial. Agricultores brancos moçambicanos manifestam-se em protesto pela situação no território.

1975 - Manifestações do Partido Comunista Português (PCP) e da Intersindical pela unidade sindical. Comício do Partido Socialista (PS) contrário à existência de uma só central sindical.

1981 - O general António Ramalho Eanes inicia o segundo mandato como Presidente da República.

1985 - O Governo israelita aprova o plano que prevê a retirada das forças do Líbano, em três fases.

1986 - Morre, com 64 anos, a atriz norte-americana Donna Belle Mullenger, Donna Reed. Venceu um Óscar de Melhor Atriz no aclamado filme From Here to Eternity (1953) (A Um Passo da Eternidade).

- É fundada a Associação Nacional de Treinadores de Futebol -- ANTF.

1988 - Um agente da Coreia do Norte confessa ter colocado uma bomba no avião sul-coreano que se despenhara a 29 de novembro.

1989 - Começa no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, o VIII Congresso do Partido Socialista, com dois concorrentes ao lugar de secretário-geral: Jorge Sampaio e Jaime Gama.

1992 - Entra em vigor a proibição da contratação de menores de 15 anos, em Portugal. Decreto-Lei n.º 396/91 de 16 de Outubro que: Estabelece um novo regime para o trabalho de menores. Altera o decreto-lei n.º 49408, de 24 de Novembro de 1969, que aprova o Regime Jurídico do Contrato Individual de Trabalho.

1994 - Os presidentes dos Estados Unidos, Bill Clinton, da Rússia, Boris Ieltsin, e da Ucrânia, Leonid Kravtchuk, assinam, em Moscovo, Rússia, o acordo para a eliminação do arsenal nuclear ucraniano.

1996 - Jorge Sampaio é eleito Presidente da República Portuguesa, com 53,83 por cento dos votos.

2001 - Jorge Sampaio é reeleito Presidente da República Portuguesa, com 55,8 por cento dos votos.

2004 - A Comissão Europeia aprova a diretiva para o mercado único no setor dos serviços.

- Morre, com 71 anos, o compositor cabo-verdiano Fulgêncio da Circuncisão Lopes Tavares, Ano Nobo. Autor dos hinos religiosos para as celebrações litúrgicas da tomada de posse do primeiro Presidente da República, Aristides Pereira (1975), da chegada do Bispo de Cabo Verde, D. Paulino Évora, e da visita do Papa João Paulo II (1990).

2005 -- Sai o último número do jornal O Dia.

2006 - Demite-se o juiz curdo Rizgar Mohammed Amin, presidente do tribunal especial iraquiano que está a julgar Saddam Hussein, por alegadas "pressões políticas" de xiitas no poder.

- Morre, com 85 anos, Shirley Schrift, Shelley Winters, atriz de cinema norte-americana, vencedora de dois Óscares para a Melhor Actriz Secundária pelos papéis em "O Diário de Ann Frank" (1959) e "A Patch of Blue" (1965).

2007 - Morre, aos 78 anos, abade senegalês Augustin Diamacoune Senghor, líder histórico do Movimento das Forças Democráticas de Casamança.

- Morre, aos 72 anos, Vassilis Fotopoulos, pintor e cenógrafo grego, Óscar de Melhor Direção Artística pelo filme "Zorba, o Grego" em 1965.

2008 - Morre, aos 74 anos, o cientista e investigador norte-americano Judah Folkman, pioneiro na luta contra o cancro.

- Morre, com 74 anos, Yunan Labib Rizk, historiador e um dos principais historiadores egípcios, autor de mais de 50 livros que desvendam muitos dos segredos do Egito antigo e moderno. Cristão copta, foi membro do Conselho Superior de Antiguidades, bem como do Conselho Superior de Prensa, e deputado da Shura (Câmara Alta do Parlamento).

2009 - O primeiro-ministro, José Sócrates, anuncia na Assembleia da República a criação do primeiro banco público de células de cordão umbilical, que em Portugal apenas tem sido explorado por duas empresas privadas.

2010 - Armando Emílio Guebuza toma posse como Presidente da República de Moçambique, por mais cinco anos.

2011 - A Duma Estatal (câmara baixa) do parlamento da Rússia aprova uma emenda que prevê a introdução de seis novos artigos no documento retificativo do Tratado com os Estados Unidos sobre a redução dos armamentos estratégicos (START-3).

- Em Angola, realiza-se, ao fim de 18 anos, a primeira viagem de comboio entre Luanda e Malange.

- Na Tunísia, milhares de manifestantes, aos gritos de "Fora Ben Ali", concentram-se em Tunes e na província. Zine El Abidine Ben Ali, no poder há 23 anos, foge para a Arábia Saudita, tornando-se o primeiro dirigente de um país árabe a abandonar o poder sob pressão popular.

- Morre, aos 84 anos, Martha De La Cal, jornalista norte-americana, correspondente da revista "Time" em Portugal há mais de 40 anos.

2012 - Morre, aos 94 anos, Augusto Cahitiopololo, nome de batismo de Ekuikui IV, autoridade tradicional máxima do reino do Bailundo, centro de Angola.

- Morre, aos 82 anos, Luís Alvarez Enparantza, 'Txilardegi', escritor, político e especialista em linguística e considerado um dos mais influentes do nacionalismo basco.

2013 - Morre, aos 97 anos, Gilberta Custódia da Costa Gouveia Xavier de Paiva, Gilberta Paiva, pedagoga e pianista, fundadora da Academia de Música de Santa Cecília, em Lisboa.

2015 - A Al-Qaida no Iémen reivindica, num vídeo divulgado 'online', o atentado terrorista de 07 de janeiro, em que morreram 12 pessoas na redação do semanário satírico francês Charlie Hebdo, em Paris, França.

- Cristiano Ronaldo é eleito o melhor jogador do século da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na Gala Quinas de Ouro, no Casino de Estoril, Cascais, dois dias depois de receber a sua terceira Bola de Ouro.

- Ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró é preso pela Polícia Federal brasileira sob a acusação de corrupção e branqueamento de capitais, no âmbito do caso Lavo Jato.

2016 - A Organização Mundial de Saúde (OMS) anuncia oficialmente o fim da epidemia de Ébola na África Ocidental, após ter terminado o período de transmissão da doença na Libéria.

- Morre, aos 69 anos, Alan Sidney Patrick Rickman, ator britânico de cinema, teatro e televisão.

2017 - Morre, aos 111 anos, Zhou Youguang, linguista chinês considerado o pai do "pinyin", a forma romanizada do mandarim mais popular, em Pequim.

- Morre, aos 75 anos, Maria Cabral, atriz portuguesa de cinema e teatro. Participou em filmes como "O Cerco" (1970), "O Recado" (1972), "Vidas" (1984), "Um Adeus Português" (1986) e "No Man's Land".

2019 -- Morre, aos 88 anos, Francisco de Oliveira Dias, antigo presidente da Assembleia da República, deputado e dirigente do CDS.

- Morre, aos 75 anos, António Fonseca Ferreira, engenheiro, antigo dirigente do PS e presidente da Comissão de Coordenação de Lisboa e Vale do Tejo.

2021 - A líder do Partido Reforma na Estónia, Kaja Kallas, é designada para o cargo de primeira-ministra, tornando-se a primeira mulher a assumir tal função.

2022 - A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) multa a Câmara de Lisboa em 1,2 milhões de euros no processo relativo ao tratamento de dados pessoais de promotores em manifestações, entregues à embaixada da Rússia em Lisboa. A CNPD tinha já anunciado em julho de 2021 – quando a autarquia era ainda liderada pelo socialista Fernando Medina - a identificação de 225 contraordenações nas comunicações feitas pelo município no âmbito de manifestações, comícios ou desfiles.

- O ministro da Imigração australiano, Alex Hawke, cancela o visto do número um do ténis mundial, o sérvio Novak Djokovic, "por razões de saúde e ordem pública", o que implica a sua deportação.

- O piloto catari Nasser Al-Attiyah (Toyota) conquista a 44.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno em automóveis, na Arábia Saudita.

- Morre, aos 82 anos, Ricardo Bofill, arquiteto catalão, desenhou entre outros a Praça da Europa, no Luxemburgo, e o Atrium Saldanha, em Lisboa.

- Morre, aos 76 anos, César Batalha, maestro compositor, organista e professor, fundador do Coro de Santo Amaro de Oeiras e autor do hino da cidade de Oeiras.

2024 - Morre, aos 76 anos, Lev Rubinstein, poeta, ensaísta, bibliotecário e jornalista russo, opositor declarado da invasão da Ucrânia.

PENSAMENTO DO DIA

A música é a linguagem universal da humanidade Henry W. Longfellow (1807-82), poeta norte-americano

Este é o décimo quarto dia do ano. Faltam 352 dias para o termo de 2025.