Saiba o que hoje é notícia

O Conselho Nacional do PSD reúne-se pela primeira vez este ano com a nova composição saída do Congresso, com a "análise da situação política" na agenda que deverá incluir as eleições autárquicas do outono.

Nesta reunião, deverão ser já homologados alguns candidatos autárquicos, nomes que já foram previamente aprovados pelas distritais sob proposta das concelhias, como preveem os estatutos do PSD.

No documento de orientação estratégica para as autárquicas aprovado pela Comissão Política Nacional em dezembro passado, define-se que todos os candidatos autárquicos devem estar homologados pela direção até final de março.

O mesmo documento abre a porta ao apoio de candidaturas independentes por parte do PSD e, nas capitais de distrito e municípios com mais de cem mil eleitores, fixa uma "concertação prévia obrigatória" entre estruturas locais e direção nacional.

O PSD já definiu como objetivo tornar-se "a força política mais representativa do país" nas eleições que decorrerão em setembro/outubro de 2025.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Os designers de moda Inês Amorim e Reid Baker apresentam em Paris a coleção para o outono/inverno 2025-2026, sob o nome Ernest W. Baker, a única marca portuguesa presente na Semana da Moda para Homem, que decorre entre hoje e domingo.

Sediada em Viana do Castelo, a Ernest W. Baker já entrou em mercados como o japonês, o norte-americano, o chinês, o italiano, o canadiano e o francês. Em 2018 ficou entre os 20 semifinalistas dos prémios LVMH. O nome é uma homenagem ao avô de Reid Baker, um dos protagonistas do meio publicitário de Detroit, na década de 1960.

O calendário oficial da Semana da Moda Masculina da capital francesa inclui apresentações das coleções Acne Studios, Comme des Garçons, Dior, Hermès, Isabel Marant, Jacquemus, Louis Vuitton e Kenzo, entre outros.

DESPORTO

O Benfica e o FC Barcelona defrontam-se hoje pela 10.ª vez na história, em jogo da fase de liga da Liga dos Campeões no Estádio da Luz, com as águias a procurarem manter o objetivo de estarem na fase seguinte.

A duas jornadas do final da fase de liga, os dois emblemas enfrentam-se com contextos diferentes, o Benfica em 15.º, um dos lugares que dá acesso ao 'play off' para os oitavos de final, e o FC Barcelona em segundo, posição de apuramento direto.

O jogo tem início às 20:00 no Estádio da Luz e terá arbitragem do neerlandês Danny Makkelie.

ECONOMIA

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, é hoje ouvido no parlamento sobre a política de recursos humanos do banco central, nomeadamente as remunerações dos consultores.

Em 08 de janeiro, os deputados aprovaram por unanimidade um requerimento do Chega para o governador do Banco de Portugal ser ouvido sobre este tema.

No requerimento, o Chega aponta, sem referir nomes, o caso recentemente vindo a público de um dos quadros do Banco de Portugal "a exercer funções de consultor do Conselho de Administração, e a auferir uma remuneração de cerca de 15 mil euros".

SOCIEDADE

O grupo criado pela Igreja Católica para acompanhar as situações de abuso sexual na instituição apresenta hoje o seu terceiro relatório de atividades.

O Grupo VITA, que já recebeu 118 denúncias e 61 pedidos de reparação financeira, vai destacar no seu relatório o universo de 62 pessoas que pediram atendimento, presencialmente ou 'online', numa "caracterização sociodemográfica, do tipo de situações que reportam, onde é que aconteciam, como é que se sentiam, que impacto é que estas situações tiveram".

Os dados foram revelados no domingo pela coordenadora do Grupo VITA, a psicóloga Rute Agulhas, em entrevista conjunta à agência Ecclesia e à Rádio Renascença, na qual apontou que a média etária das vítimas que contactaram aquele organismo desde a sua criação, em abril de 2023, se situa nos 54 anos.

Além deste relatório, o Grupo VITA apresenta hoje três estudos que desenvolveu sobre os catequistas e a prevenção do abuso sexual, o conhecimento do abuso infantil dos professores de Educação Moral e as "Vivências do celibato no contexto da Igreja Católica em Portugal", divulgados no jornal digital 7Margens.

O Grupo VITA foi criado pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) na sequência do trabalho da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica, que validou 512 testemunhos de casos ocorridos entre 1950 e 2022, apontando, por extrapolação, para um número mínimo de 4.815 vítimas.

Em abril de 2024, a CEP aprovou a criação de um fundo, "com contributo solidário de todas as dioceses", para compensar financeiramente as vítimas de abusos sexual no seio da Igreja Católica em Portugal.