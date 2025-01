Ponta do Sol representada no Seminário Nacional Eco-Escolas em Torres Novas

Representantes de três estabelecimentos de ensino do concelho da Ponta do Sol marcaram presença no Seminário Nacional Eco-Escolas, que decorreu, neste fim-de-semana, em Torres Novas. Em concreto, estiveram representadas as escolas EB1/PE/Creche da Ponta do Sol, a Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar do Lombo dos Canhas e a Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol.

Uma nota divulgada pelo coordenador de Eco-Escolas da EB1/PE/C da Ponta do Sol descreve que este encontro reuniu professores, técnicos e representantes de municípios de todo o território nacional e “foi muito mais do que um debate sobre sustentabilidade”, sendo antes “uma verdadeira celebração do compromisso com o futuro do planeta”. Os participantes da Região mostraram que “também do lado mais verde da Madeira se semeiam ideias e práticas em prol de um mundo melhor”. As escolas do concelho que receberam a distinção de "Qualidade Ambiental" foram a Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, o Infantário "Pirilampo Mágico" e a EB1/PE do Carvalhal e Carreira, com diploma relativo ao ano lectivo 2023/2024, depois de feita a visita da equipa de avaliação do programa.

Durante três dias, a agenda foi “intensa e enriquecedora”. Desde workshops a palestras, o seminário destacou boas práticas ambientais que estão a transformar escolas e comunidades. Exploraram-se temas como a transição energética, a economia circular e o papel da educação para a sustentabilidade. Mas mais do que isso, foi um espaço de troca de experiências e de inspiração, onde se reforçou a ideia de que as mudanças globais começam muitas vezes com pequenos passos locais.

A mesma nota adianta que o seminário não foi apenas para falar de problemas e soluções. Foi também sobre como criar laços e alianças. Nos corredores e intervalos entre sessões, os participantes trocaram ideias e contactos, desenhando pontes que prometem perdurar. Professores da Madeira, do continente e dos Açores uniram-se em torno de um objectivo comum: preparar as novas gerações para serem cidadãos conscientes e activos na construção de um futuro sustentável.