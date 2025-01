IPMA deverá emitir aviso amarelo devido à chuva prevista para a Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) deverá emitir aviso amarelo para o Arquipélago da Madeira devido à chuva que está prevista cair na Região entre a tarde do próximo domingo e terça-feira.

Victor Prior, director do Observatório Meteorológico do Funchal, confirmou ao DIÁRIO que “os aguaceiros serão mais intensos na segunda-feira, entre o período do final da manhã e meio da tarde, sendo que o vento deverá soprar com intensidade na terça-feira, dia 21 de Janeiro”. O vento será de Sudoeste, com rajadas que poderão atingir os 70 Km/h, no Funchal, e os 90 Km/h nas Regiões Montanhosas.

“Não se prevê que a precipitação seja muito forte, mas pelas previsões deverá ser emitido aviso amarelo na segunda-feira para todo o arquipélago”, adiantou.

Quanto ao mar, estão previstas ondas de Noroeste na Costa Norte, de 3 a 4 metros e, na Costa Sul, ondas de Sudoeste.

A temperatura máxima vai rondar os 19℃ e a mínima os 14/15℃, aumentando depois para os 16/17℃.

Não há previsão de queda de neve.