Nacional visitou escola no Estreito de Câmara de Lobos

Uma comitiva do plantel de futebol profissional do Nacional marcou presença, esta tarde, na Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Estreito de Câmara De Lobos. No âmbito da disciplina de Tecnologia e Design do 9.º ano de escolaridade, a convite de uma das turmas deste estabelecimento de ensino, o atleta profissional André Sousa, o preparador-físico Rui Lima e a nutricionista Sara Freitas abordaram “a importância dos hábitos de vida saudáveis na vida dos desportistas e o contributo da prática desportiva para a qualidade de vida.”