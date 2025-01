EB1/PE da Lombada da Ponta do Sol dinamiza Taça Escolar da Educação Rodoviária

No âmbito do projecto de segurança rodoviária decorrente do 'Plano Regional de Educação Rodoviária', os alunos da EB1/PE da Lombada, na Ponta do Sol, participaram, no passado dia 16 de Janeiro, na prova da Fase Escola da Taça Escolar da Educação Rodoviária.

De acordo com a escola, "estas astividades consistiram na realização de um teste teórico e de uma prova prática com a condução de bicicletas num trajecto que simulou a via pública através de um Circuito Rodoviário com obediência a sinais de trânsito e outras regras de circulação, utilizando veículos adequados à idade dos participantes (Trotinetas, triciclos, bicicletas...)".

“As provas foram supervisionadas e avaliadas pelo coordenador de escola deste projeto, Luís Miguel Gomes, assim como, pelo agente principal da esquadra da Ponta do Sol, José Manuel Sousa onde reforçaram os comportamentos e procedimentos adotados, para uma boa conduta na via pública”, informou ainda aquele estabelecimento escolar através de uma nota de imprensa.

Revela ainda que "desta prova ficaram apurados três alunos que representarão a escola, na fase seguinte, agendada para o mês de Abril e, posteriormente, se passarem irão à fase regional".

A EB1/PE da Lombada endereça "um agradecimento aos encarregados de educação que tiveram a amabilidade de enviar as bicicletas para a realização da prova prática2.

E concluiu: "Foi uma tarde divertida e de aprendizagens. As crianças do pré-escolar também tiveram a 'Escolinha de Trânsito' onde puderam experimentar o circuito de forma mais lúdica".