‘Parlamento dos Jovens’ levou Miguel Iglésias à Ponta do Sol para debater a temática das Novas Tecnologias

O deputado do PS-Madeira à Assembleia da República, Miguel Iglésias, participou, hoje, em mais uma sessão do programa Parlamento dos Jovens, que desta vez teve lugar no Centro Cultural John dos Passos, dirigido a alunos do 3.º ciclo e do secundário da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol.

O programa, que este ano tem como tema 'Novas Tecnologias – Oportunidades e Desafios para os Jovens', é uma iniciativa da Assembleia da República, destinada aos estudantes dos 2.ª e 3.º ciclos do ensino básico e do secundário, que tem como objetivos educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e política, dar a conhecer a Assembleia da República, o significado do mandato parlamentar, as regras do debate parlamentar e o processo de decisão do Parlamento, enquanto órgão representativo de todos os cidadãos portugueses, e promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de formação das decisões.

Na ocasião, Miguel Iglésias relevou a importância destas iniciativas para despertar a consciência cívica e política junto dos mais novos, enaltecendo o interesse demonstrado pelos alunos no debate desta temática, mas também em conhecer, em traços gerais, o funcionamento da Assembleia da República, quer pelo seu papel legislador, quer enquanto casa da Democracia.

“Queremos, acima de tudo, chamar a atenção dos jovens para o trabalho que é feito na Assembleia da República, de modo a que, no futuro, também eles possam desenvolver uma participação cívica ativa e, quem sabe, também política, em prol do seu País e da sua Região”, destacou o parlamentar eleito pelo PS-Madeira.

Miguel Iglésias realçou também a importância da temática escolhida, tendo em conta o impacto que as novas tecnologias têm no nosso dia a dia, quer enquanto sociedade, quer enquanto cidadãos individuais.

“As novas tecnologias têm um papel determinante e podem constituir-se como grandes oportunidades e desafios, não só para os jovens, mas também para a nossa vida coletiva. Perante um mundo cada vez mais global, trata-se de um instrumento determinante, que deve ser usado com responsabilidade e para o qual os jovens têm de estar cada vez mais esclarecidos e consciencializados”, sublinhou Miguel Iglésias.