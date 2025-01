Secretaria esclarece sobre fim do bilhete de bordo pré-comprado na HF

Face às declarações proferidas pelo Juntos Pelo Povo (JPP), que classifica o fim do bilhete de bordo pré-comprado na Horários do Funchal, como um "aumento brutal camuflado", a Secretarias Regional de Equipamentos e Infraestruturas emitiu um esclarecimento sobre esta situação.

Começa por referir que o sistema de bilhética integrado em utilização na Região Autónoma da Madeira pretendeu "uniformizar os títulos de transporte, de modo que pudessem ser utilizados em qualquer operador e em ambas as ilhas, sendo mais conhecido como sistema do “passe único", por isso, o processo de implementação passa "naturalmente pela introdução de novos títulos e pela descontinuação de outros", sendo por isso, que neste contexto ocorre o "fim do bilhete de bordo pré-comprado na Horários do Funchal", cuja utilização se restringe à rede operada por aquela empresa.

Os bilhetes pré-comprados do novo sistema de bilhética vão estar disponíveis no final de Março com o valor de 1,45€, no caso de bilhetes municipais, e de 1,95€ para os intermunicipais, o que significa uma poupança face ao bilhete de bordo, respectivamente, de 050€ e 0,65€. "De referir que o novo tarifário em vigor veio beneficiar uma grande parte da população, principalmente dos concelhos mais distantes do Funchal, como é o caso do Porto Moniz ou Santana, onde antes o bilhete de bordo custava 6,00€ e agora 2,60€", acrescenta.

"Caberá a cada utente fazer as contas se será preferível a utilização dos bilhetes ou adquirir um passe de 30€ (municipal) ou 40€ intermunicipal que lhe garante mais liberdade de circulação", explica.

Dá ainda conta que estão previstos os bilhetes diários de 1,2,3,5, e 7 dias, bem como Bilhetes Regionais Turísticos, que serão introduzidos logo que o seu desenvolvimento esteja concluído.

"Quanto ao reforço da oferta, estão a ser desenvolvidos todos os esforços para, em breve, introduzir essas melhorias no sistema de transporte, visto que lhe estão associados procedimentos legais a cumprir previamente", remata.