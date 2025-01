Prémios de Mérito Académico e Cívico distinguem 95 alunos da Ponta do Sol

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho entregou, hoje, os Prémios de Mérito Académico e Cívico a alunos da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol.

Foram distinguidos 95 alunos.

A cerimónia de entrega dos prémios realizou-se, ao início desta tarde, no Centro Cultural John dos Passos.

Na ocasião, que assinalou também o aniversário da escola, Jorge Carvalho fez questão de apontar a coincidência entre a celebração dos 48 anos da instituição e os 49 anos da Autonomia, que irão comemorar-se no próximo mês de Abril.

"Foi efectivamente a democracia que nos trouxe o ensino alargado e a Autonomia que nos permitiu ter os diferentes níveis de ensino nos vários concelhos da Região", sublinhou o governante.

"Eu sou do tempo em que para podermos usar a capa, tínhamos de estudar nas escolas do Funchal. Qualquer jovem dos concelhos de fora do Funchal, para realizar os seus estudos de ensino secundário, tinha efetivamente de deslocar-se para o Funchal. Hoje, felizmente, é possível, junto das famílias, junto das suas residências, no seu concelho, realizar essa formação", realçou.

O secretário regional valorizou ainda o contributo dos professores para o mérito escolar: