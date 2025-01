JPP alerta para atrasos da GESBA no corte da banana na Ponta do Sol

O Juntos Pelo Povo (JPP), em comunicado enviado, alerta para o atraso da GESBA no corte da banana na Ponta do Sol, uma situação que diz estar a deixar os produtores em "revolta".

Na nota, o partido refere que de acordo com informações prestadas esta quarta-feira, "a empresa pública está há quatro semanas sem fazer o corte da banana, na Ponta do Sol. Um atraso que deverá atingir as cinco semanas, conforme relataram ao JPP os produtores que estão a contactar a empresa pública para marcar a data do próximo corte."

“Os agricultores estão a ser informados que só haverá corte na próxima semana”, foi assegurado ao partido, o que eleva para "um mês e uma semana o atraso da GESBA – Empresa de Gestão do Setor da Banana, Lda. que gere o sector em regime de monopólio".

Com o pagamento das ajudas comunitárias suspenso, resultando “em muito menos rendimento para os agricultores”, o secretário-geral do JPP, Élvio Sousa, diz que a GESBA “está a ir longe demais na falta de respeito aos produtores”, e sustenta que “está na hora de acabar com esta pouca-vergonha e com este monopólio que se serve do dinheiro legítimo dos agricultores para pagar ordenados chorudos a administradores nomeados e da confiança de Miguel Albuquerque e Rafaela Fernandes”.

“Quem irá compensar as perdas destes produtores pagando os prejuízos causados por várias semanas sem fazerem o corte da banana?”, questiona Élvio Sousa, continuando: “Perante tantos problemas e incompetência na empresa que tutela, alguém sabe onde está a secretária da Agricultura, Pescas e Ambiente? Alguém já a viu, com os agricultores, ou só aparece para a fotografia colorida?”