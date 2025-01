Carmona joga futebol aos 62 anos e garante: “Cristiano Ronaldo e eu somos parecidos”

Robert Carmona tem 62 anos, mas pretende continuar a jogar futebol. O veterano futebolista uruguaio, que foi considerado pelo livro de recordes do Guiness o jogador mais velho da história do futebol, começou a carreira em 1976 e ainda está à procura do 50.º clube. Garante Carmona que é parecido com... Cristiano Ronaldo.

"Desde criança, sabia que tinha capacidades e que poderia ser um grande futebolista. Sempre disse que uma das coisas mais importantes para se ter sucesso no futebol é o treino, e por isso, há 49 anos que o faço todos os dias, sem desculpa. Treino 2 a 3 horas por dia durante 6 dias por semana. O Cristiano Ronaldo e eu somos parecidos em termos de profissionalismo. Jogo futebol sem contrato, apenas com um acordo com o clube. Apesar de o meu salário base não ser suficiente para viver, tenho outras fontes de rendimento relacionadas com direitos desportivos e a participação em eventis. Não me falta nada na minha vida. Já passei por 49 clubes e joguei mais de 2000 mil jogos. Depois da saída do Nuevo Casabo, da quarta divisão uruguaia, no final do ano passado, estou a analisar as opções disponíveis. Não estou a pensar em aposentar-me", referiu Robert Carmona ao jornal saudita 'Al-Eqtisadiya'.