Colisão entre duas viaturas na Ponta do Sol

Duas viaturas ligeiras colidiram esta manhã, pelas 6 horas da madrugada, na Ponta do Sol, acima da estação dos CTT.

Do sinistro resultou uma vítima que, quando os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e da Ponta do Sol chegaram ao local, estava dentro do carro, consciente.

A vítima do sexo masculino foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.