Médico apela ao uso de máscara perante surto de gripe A na Região

Ao DIÁRIO-Saúde, o médico internista, João Miguel Freitas, deu conta que a Região atravessa um surto de gripe A, desde meados de Dezembro e, que de acordo com “os especialistas em saúde pública, ainda não atingimos os valores de pico, mas os números são bastante elevados”.

Enquanto profissional de saúde e numa altura em que atravessamos um surto, não posso deixar de recomendar a utilização da máscara. Do ponto de vista de protecção, diria que numa fase como a que estamos a presenciar e que a transmissão é essencialmente aérea, ou seja, através de gotículas e de partículas que se depõem em aerossóis, a utilização de máscara em ambientes fechados, como autocarros, salas de reuniões, entre outros, ajudaria imenso a prevenir o contágio. João Miguel Freitas, médico internista

Segundo o profissional de saúde, a vacinação, o uso de máscara, este último indispensável para todos os que apresentem sintomas, quer seja de constipação ou gripe, a lavagem das mãos e a etiqueta respiratória são medidas fundamentais para travar a propagação do vírus de estirpe A.

Na entrevista presente no canal do DIÁRIO, no Youtube, João Miguel Freitas enumerou os vários sintomas, como minimizá-los e quando deve consultar um médico, explicando ainda qual é a gravidade da doença.