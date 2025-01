Município da Ponta do Sol reforça equipas de cantoneiros e canalizadores

A Câmara Municipal da Ponta do Sol reforçou o seu quadro de pessoal com 8 cantoneiros de limpeza e recolha de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e 2 canalizadores, que vão integrar as equipas da Unidade de Ambiente e Serviços Urbanos, por forma a aumentar a capacidade de resposta da autarquia às solicitações dos munícipes e às crescentes necessidades do concelho.

No primeiro dia de trabalho, os novos funcionários municipais receberam as boas-vindas da presidente da Câmara Municipal, Célia Pessegueiro, e restante equipa de vereação, numa apresentação que decorreu no Salão Nobre do Município da Ponta do Sol.

No âmbito dos Resíduos Sólidos Urbanos, a Câmara Municipal tem vindo a implementar um conjunto de alterações que visam a modernização e sustentabilidade deste serviço. Os resultados das políticas implementadas até agora têm sido animadores, com valores cada vez maiores de resíduos recicláveis. Com a contratação de mais trabalhadores afectos a este serviço serão criados mais circuitos de recolha seletiva porta-a-porta ainda este ano Célia Pessegueiro, presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol

O Serviço de Águas é reforçado com dois novos trabalhadores, para uma maior "agilização da colocação de contadores domésticos e a detecção activa de fugas".

Por sua vez, com os novos cantoneiros serão criadas novas equipas para tarefas como a remoção de resíduos e monos, limpeza de ruas e sarjetas, lavagem das vias públicas, do mobiliário urbano e dos ecopontos.