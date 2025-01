PAN Madeira solidariza-se com enfermeiros e reconhece trabalho da classe

O PAN Madeira apresentou na Assembleia Legislativa Regional um voto de solidariedade dirigido aos enfermeiros da Região, reconhecendo o seu trabalho essencial e destacando a urgência de medidas concretas para valorizar a classe e melhorar as suas condições laborais.

Através deste voto, o PAN manifesta total solidariedade para com os enfermeiros da Região Autónoma da Madeira, cujas condições de trabalho desafiam não só o bem-estar destes profissionais, mas também colocam em risco a eficiência e a segurança dos cuidados de saúde prestados à população.

Através de Válter Ramos, vice porta-voz do PAN Madeira, diz ser público "o impacto negativo do excesso de carga horária, da rotatividade de turnos e escassez de recursos, com 87,4% dos enfermeiros a reportarem ansiedade, insónia e outros problemas de saúde mental". Estes factores, acrescenta o partido, "associados à falta de profissionais e materiais, estão a comprometer tanto a saúde dos enfermeiros como a capacidade de resposta do sistema de saúde regional".

Afirma ainda que, "embora o Governo Regional tenha anunciado a contratação de 200 enfermeiros para responder a estas dificuldades, apenas 80 vagas estão previstas para 2025". Um número que, no seu entender, "continua aquém das necessidades reais e que mesmo quando havia orçamento aprovado, nunca foi superior".

“Os enfermeiros são a linha da frente na prestação de cuidados e merecem condições dignas, que não se faça aproveitamento político da sua situação e que se salvaguarde a sua saúde e a qualidade dos serviços prestados à população”, refere Válter Ramos.

O PAN Madeira sublinha a urgência de valorizar a classe da enfermagem, defendendo condições de trabalho que assegurem o equilíbrio emocional e físico destes profissionais e reforcem a qualidade dos cuidados aos utentes. Na sua óptica, "é essencial garantir o reconhecimento da enfermagem como profissão de elevado risco e desgaste rápido, bem como implementar medidas que promovam uma adequada gestão de recursos humanos".