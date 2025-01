PAN Madeira defende necessidade de alternativas para facilitar acesso à bilheteira dos HF

O PAN Madeira defende a necessidade de alternativas de forma a facilitar o acesso à bilheteira dos HF, face à decisão da empresa em descontinuar a venda de bilhetes pré-comprados, obrigando à compra a bordo com um custo acrescido ao anteriormente praticado.

O partido diz que "a decisão da Horários do Funchal de descontinuar a venda de bilhetes pré-comprados sem uma alternativa prática e acessível para os utilizadores ocasionais cria uma dificuldade desnecessária". E prossegue: "Durante o período em que as máquinas de venda estão suspensas, os bilhetes apenas podem ser adquiridos a bordo dos autocarros, a um custo superior (1,95 euros em vez do anterior 1,25 euros). Esta situação é particularmente desvantajosa para quem utiliza os transportes públicos de forma esporádica".

O PAN Madeira defende que, enquanto as máquinas não estão operacionais, sejam disponibilizadas soluções intermédias, como a venda de bilhetes em estabelecimentos comerciais, quiosques ou até através de uma aplicação móvel, garantindo que os preços sejam mantidos, inclusive que possam ser adquiridos a bordo pelo preço anterior, não gerando fossos de desigualdade entre os utilizadores.

"Consideramos esta decisão preocupante, especialmente num momento em que é fundamental promover o uso dos transportes públicos como alternativa sustentável e económica aos meios de transporte mais poluentes. Penalizar os utilizadores com custos acrescidos, em particular aqueles que utilizam o serviço de forma esporádica, vai precisamente no sentido oposto ao que se espera de uma política de mobilidade eficiente e inclusiva", refere Válter Ramos, vice porta-voz do PAN Madeira.

O PAN Madeira considera essencial que "a utilização dos transportes públicos seja incentivada e facilitada, sobretudo numa altura em que é urgente apostar em soluções mais sustentáveis e acessíveis". Com um foco constante na mobilidade sustentável, diz continuar "a trabalhar para garantir que os transportes públicos sejam uma verdadeira alternativa económica, prática e eficiente, contribuindo assim para a redução do uso de veículos individuais e para uma melhor qualidade de vida na Região".