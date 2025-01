PAN Madeira alerta para "riscos da urbanização excessiva"

PAN Madeira veio, hoje, a público alertar para "os riscos da urbanização excessiva", à luz do anúncio da construção de novos empreendimentos habitacionais de luxo, no Funchal.

"No seguimento de uma notícia que dá conta da construção de novos empreendimentos de luxo, nomeadamente, o 'The Empire', na zona do Amparo com preços entre 1,5 milhões e dois milhões de euros, o partido manifesta a sua preocupação com o aumento destes empreendimentos, sobretudo em zonas já densamente povoadas e com excesso de construção".

Para o partido Pessoas-Animais-Natureza, este tipo de empreendimentos "está longe de responder às necessidades habitacionais dos madeirenses e levanta questões importantes sobre o futuro do planeamento urbano na Região".

Os madeirenses enfrentam uma crise habitacional sem precedentes, com várias famílias desalojadas e entregues a alojamentos de emergência temporários, enquanto isso, continuamos a assistir à construção de empreendimentos de luxo que não são com certeza para a população local Mónica Freitas, PAN

Por outro lado, Mónica Freitas argumenta que este tipo de empreendimentos "coloca em causa o nosso património paisagístico, uma vez que esta construção será realizada em terreno que era agrícola, com a produção de bananeiras".

A porta-voz do PAN Madeira sublinha que "estes projectos reforçam a tendência de construção desalmada em zonas já densamente povoadas e contribuem para o agravamento do trânsito, a sobrecarga das infra-estruturas e a degradação da qualidade de vida dos residentes".

Nesta linha, o partido defende a realização de um estudo "que sustente a criação de políticas públicas, no âmbito da capacidade das operações urbanísticas e dos seus impactos no território regional, no âmbito da utilização dos transportes, acessibilidades, património cultural e natural, biodiversidade, acessos aos serviços públicos, poluição sonora e ambiental, tratamento de resíduos, capacidade de saneamento e águas residuais e resposta dos Planos de Emergência".

Na visão do PAN Madeira é urgente a elaboração sustentada de um planeamento territorial sustentável, sendo que defendemos que a prioridade deve ser a renovação do parque habitacional existente, muitas vezes degradado, e que seja acessível aos madeirenses. É preciso ainda trabalhar na procura da garantia do conforto e privacidade dos residentes, na oferta de espaços verdes, de parques infantis e também para animais de companhia, garantindo condições de habitabilidade e aumento da qualidade de vida Mónica Freitas, PAN

O PAN Madeira considera ainda que "a solução para a crise habitacional deve ser pensada de forma ética e sustentável, priorizando a bem-estar dos madeirenses e com visão a longo prazo, incentivando a criação de espaços públicos de qualidade conexos às habitações".