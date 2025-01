PAN Madeira manifesta-se "pela democracia e liberdade na Venezuela"

O PAN Madeira esteve presente na manifestação pela democracia e liberdade na Venezuela, realizada na Praça do Povo, no Funchal, na véspera da tomada de posse de Nicolás Maduro como presidente do país.

"Este momento representa mais do que um acto de apoio: é uma demonstração do compromisso do PAN Madeira com os valores universais da liberdade e da democracia, que consideramos pilares essenciais de qualquer sociedade justa e equilibrada", refere o partido em comunicado de imprensa.

O PAN diz ser com "grande preocupação" que acompanha a realidade política e social vivida na Venezuela, "onde milhões de pessoas enfrentam restrições às suas liberdades fundamentais".

Para o PAN Madeira, a liberdade de expressão, o respeito pelos direitos humanos e a realização de eleições livres e justas não são apenas direitos, mas condições imprescindíveis para a dignidade de qualquer povo PAN

Por outro lado, o partido ambientalista salienta a "importância vital" da comunidade venezuelana na Região Autónoma da Madeira.

Estas mulheres e homens, muitos deles descendentes de madeirenses, trouxeram consigo cultura, trabalho e contributos indispensáveis ao desenvolvimento da nossa sociedade. Por isso, não podemos ficar indiferentes ao que acontece no seu país de origem. Acompanhamos de perto a situação e reafirmamos o nosso apoio àqueles que lutam pela restituição da democracia PAN

O PAN Madeira considera ainda Edmundo González Urrutia como "o presidente legítimo da Venezuela, eleito de forma legítima pelo povo daquele país".

Não reconhecemos a tomada de posse de Nicolás Maduro como válida, pois perpetua um regime que tem sistematicamente desrespeitado os direitos fundamentais do seu povo PAN

"Estar hoje nesta manifestação é mais do que um ato de solidariedade com o povo venezuelano, é uma mensagem clara de que, na Madeira, não ignoramos os que sofrem pela falta de liberdade. A história ensina-nos que silenciar as injustiças é compactuar com elas. Por isso, o PAN Madeira estará sempre ao lado de quem luta por direitos e dignidade", conclui Válter Ramos, vice porta-voz do PAN Madeira, que promete continuar a acompanhar de perto os desdobramentos da situação na Venezuela e a apelar para que a comunidade internacional tome medidas concretas para apoiar o povo venezuelano.