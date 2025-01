Jovem de 17 anos detido em Machico com mais de 3 mil notas falsas

Um jovem de 17 anos foi detido em Machico pela Polícia Judiciária com 3.352 notas falsas.

Segundo um comunicado emitido pela PJ, o indivíduo está “fortemente indiciado dos crimes de aquisição de moeda falsa para ser posta em circulação e actos preparatórios da contrafacção”.

A investigação ocorreu após a detecção de 597 notas falsas, no valor de mais de 20 mil euros, e que foram detectadas num Centro de Distribuição Postal dos CTT, tendo como destinatário o jovem detido.

A PJ informou ainda que a detenção foi efectuada em flagrante delito, pelo Departamento de Investigação Criminal da Madeira, no âmbito de uma busca domiciliária. Foram confiscadas as referidas notas, com valor facial de 20 e 50 euros, perfazendo cerca de 133 mil euros, duas máquinas de contagem de dinheiro e um equipamento de detecção de notas”.

No decurso das buscas os inspectores encontraram ainda objectos destinados à contrafacção de cartões de pagamento ou outros dispositivos que permitem o acesso a sistema ou meio de pagamento, entre os quais 109 cartões de cor branca com chip e um equipamento que faz a leitura de dados de cartões bancários, bens e equipamentos estes igualmente objecto de apreensão.

Foram ainda confiscados telemóveis, computadores e cerca de 7 mil euros em numerário.

O detido vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.