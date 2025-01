Sem-abrigo 'despejado' da porta do banco

Um homem, sem-abrigo, que nas últimas semanas estava literalmente acampado à porta de um banco na Rua Dr. Fernão de Ornelas, acaba de ser convidado a retirar os seus poucos pertences.

O homem, que era acompanhado de um cão, passava as noites no local e de dia mantinha os seus pertences no mesmo sítio, embora não fosse visto durante grande parte desse tempo.

Esta manhã, os serviços da Câmara Municipal do Funchal compareceram no local para retirar os cartões de papelão e limpar o passeio, tendo o homem recolhido as poucas coisas que lhe sobravam, sem que, aparentemente, tivesse havido qualquer problema.