"Aumento de carros tem a ver com a melhoria das condições das famílias", diz Albuquerque

Para o Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, o aumento do tráfego médio diário ponderado na Via Rápida de 5,3% em 2024 deve-se à "melhoria das condições materiais das famílias".

Em declarações à comunicação social esta quarta-feira, 15 de Janeiro, à margem de uma visita à empresa Siltos Funchal, o governante afirmou não não ter dúvidas de que o aumento de tráfego é um "sinal de progresso".

"Eu ficaria preocupado se houvesse uma redução substancial de tráfego. Isso significaria que as pessoas não tinham dinheiro nem para automóveis, nem para gasolina, nem para circular nos seus automóveis particulares", sustentou.

Em contrapartida, disse, é necessário definir projectos que resultem em melhorias na circulação automóvel para fazer face ao aumento do tráfego, dando os exemplos das empreitadas em curso do nó da cancela, "um investimento do Governo Regional que ascende a 3 milhões de euros", e a ligação entre a Boa Nova e a Assomada, "de 13 milhões de euros".

Para o futuro Orçamento da Região, lembrou, ficam as obras do novo nó de Santo António, dos túneis de ligação de atravessamento horizontal da cidade do Funchal, e da ligação alternativa entre a Ponta do Sol e a Ribeira Brava.

Questionado sobre a possibilidade de haver uma limitação de automóveis, o chefe do executivo madeirense apelou à razoabilidade: "Toda a gente quer restrições, mas o que é importante neste momento é nós termos algum sentido de razoabilidade porque as pessoas têm direito a usar os seus automóveis, acho que é um progresso imenso as pessoas terem direito ao seu automóvel particular, mas têm a contrapartida, - que hoje também é muito importante -, da utilização dos transportes públicos, em que, aliás, temos um parque de transportes públicos novo, de alta qualidade".