Casa do presidente da Protecção Civil da Madeira custa 1.500 euros por mês à Região

O apartamento que o Serviço Regional de Protecção Civil vai arrendar para o seu novo presidente, Richard Marques, vai custar 1.500 euros por mês aos cofres do Governo da Madeira.

De acordo com uma resolução publicada, hoje, no Jornal Oficial da Região (JORAM) trata-se de "uma fração autónoma de tipologia T2, em regime de propriedade horizontal, na freguesia do Caniço, município de Santa Cruz, destinada à casa de função do Presidente do Conselho Directivo do Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM, pelo período de um ano". Contrato este que poderá ser renovado por um período máximo de três anos.

O Governo justifica a decisão, argumentando que o comandante Richard Nunes Marques "não é residente no território da ilha da Madeira", encontrando-se já em funções, desde o dia 1 de Janeiro de 2025, "numa situação provisória de alojamento".

A mesma benesse foi concedida ao anterior chefe da Protecção Civil, que também beneficiou de uma “casa de função” paga pelo Governo, mas com uma renda menos 'modesta'. Conforme noticiou o DIÁRIO na altura, a residência de António Nunes, em São Martinho custava 1.900 euros por mês à Região (mais 400 euros mensais do que a do seu sucessor).

Tendo em conta que, no último trimestre de 2024, o preço do arrendamento médio situava-se nos 10,66 euros por metro quadrado na RAM (12,70 no Funchal), pode dizer-se que o T2 de Richard Marques não foge à realidade do mercado imobiliário regional.