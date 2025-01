Troféu Santo Amaro com o objectivo de promover a vela junto da comunidade

A baía de Santa Cruz vai receber, no próximo domingo, dia 12 de Janeiro, o Troféu Santo Amaro, prova organizada pelo Iate Clube de Santa Cruz em conjunto com a Associação Regional de Vela da Madeira. Este será um evento promocional às classes de Raquero, Snipe, Wingfoil e Foil, sendo que, no que toca a estas últimas duas classes, será um evento pioneiro na Região.

Esta iniciativa insere-se nas Festas de Santo Amaro, estando prevista a participação de aproximadamente 30 pessoas, entre atletas do Iate Clube de Santa Cruz, Clube Naval do Funchal e Centro Treino Mar, pais, amigos e amantes deste tipo de actividades náuticas desportivas.

"Esta é uma prova que não se enquadra nas competições regionais, tendo como objetivo a promoção destas modalidades e ainda a componente de diversão e companheirismo inerente a esta prática desportiva que é tão única e fora de qualquer padrão de competição existente na Ilha", explica nota à imprensa.

Programa do evento:

14h00 – Largada das embarcações Raquero e Snipe, com entrada na água pelo Porto de Abrigo de São Pedro / Santa Cruz e saída no mesmo local.

15h30 – Largada dos velejadores em Wingfoil e Foil, com entrada na água pelo Porto de Recreio de Santa Cruz e saída no Porto de Abrigo de São Pedro / Santa Cruz.

17h00 – Cerimónia de entrega de Prémios

18h00 – Convívio com todos os participantes e convidados