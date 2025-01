Concerto solidário junta artistas no Centro Cívico de Santa Maria Maior

Tem lugar hoje ao final da tarde, pelas 19 horas, um concerto solidário, cujas receitas irão reverter para a Associação Garouta do Calhau, e que junta vários artistas madeirenses.

Assim, ao palco do Centro Cívico de Santa Maria Maior sobem mais logo os artistas Leonardo Sousa, Franco, Bernardo Baptista, PBrezzy, Tiago Freitas, Henrique Teixeira, Sofia Silva, Gabriel Gouveia, Cláudia Gouveia, o grupo Seca Pipas e a Associação de Jazz da Madeira - Melro Preto.

Os bilhetes estão à venda na sede da Associação Garouta do Calhau, no Centro Comunitário das Murteiras, ao Caminho do Terço.